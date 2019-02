'Postati moraš zelo ranljiv, da lahko narediš nekaj, kar je res tvoje ...'

In pesnikJure Jakobo poeziji:"Je ena najbolj enostavnih načinov, kako se človek umiri v samem sebi in se začne soočati z najbolj vznemirljivimi ali pa najglobljimi vprašanji lastnega bivanja. To se meni zdi največji pomen poezije ... Poezija je v besede dana esenca življenja, živosti."

Igralka Maruša Majerin pesnik Jure Jakob, ki letos prejmeta nagrado Prešernovega sklada, sta se z novinarjem Miho Drozgom pogovarjala o umetnosti in kulturi, o delu in uspehih slovenskih umetnikov in umetnic, o odnosu družbe in države do njih ... Pred kulturnim praznikom nocoj v rubriki 24UR Fokus torej tudi o stanju kulture v Sloveniji.