Wizz Air, LOT, Ryanair, Finnair, Easyjet, Iberia, Air Serbia. V začetku novembra so letala različnih letalskih družb prejemala grožnje, da je na krovu bomba. Nekatera so zato vse do pristanka spremljala vojaška letala. Na srečo so se vse grožnje izkazale za lažne. A kot pojasnjuje direktor Javne agencije za civilno letalstvo Damjan Bregar, to ne pomeni, da bi lahko katero od njih preprosto prezrli. "Ukrepi so odvisni od same ocene grožnje, od tega, v kateri fazi se nahaja letalo, ali je v zraku ali na zemlji. V veliki meri pa je to odvisno tudi od varnostnih programov posamezne države, prevoznika in letališča, na katerem bi se takšno letalo nahajalo."

Prvi se odzove kapitan. Kaj storiti, dobro ve Božidar Andrašek. Začel je pri Adrii pred dobrimi štirimi desetletji, nato je več kot 20 let letel za Croatia Airlines, desetletje v Aziji. Danes kot inštruktor pilote šola na simulatorju. "Najbolj pomembno je, da vsak tak klic vzameš resno," poudarja. Letalo se mora čim prej spustiti čim nižje, da se tako izenačita notranji in zunanji tlak. "Da bo škoda na letalu, če bomba dejansko poči, čim manjša," pojasnjuje. Hkrati začne kabinsko osebje tiho preverjati prtljago, od potnika do potnika.