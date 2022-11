Preporod glavnega mesta, v ozadju pa afere in sodni postopki

Zoran Janković je že pred meseci – natančneje 9. maja, ko Evropa obeležuje Dan zmage nad fašizmom in nacizmom – na Ljubljanskem gradu napovedal, da se bo potegoval za vnovičen, že peti mandat za župana Ljubljane. Na čelu glavnega mesta je že od leta 2006, s krajšo prekinitvijo. Spomnimo, konec leta 2011 je s svojo listo zmagal na parlamentarnih volitvah, a po neuspešnem poskusu sestave vlade pristal v poslanskih klopeh. Od tam se je takoj, ko je bilo to možno, vrnil na svoj teren – to je bilo marca 2012, ko je zmagal na nadomestnih županskih volitvah. Janković je župan z enim najdaljših stažev in to kljub temu, da se nanj afere lepijo ena za drugo. Stožice z enormno bančno luknjo in propadlimi podizvajalci, propadla podjetja njegovih sinov, ki sta medtem živela na veliki nogi in se vozila z luksuznimi avtomobili, pa afera farmacevtka. Zakaj volivci pri županu, ki ves čas hodi po robu, zamižijo na eno oko? Je res pomembno le, kaj je zgradil, obnovil in izboljšal, ne pa tudi na kakšen način vlada v glavnem mestu?

icon-expand Zoran Jankovič ponovno kandidira za župana Ljubljane. FOTO: Luka Kotnik

Pogovor z županom Zoranom Jankovićem smo začeli s Stožicami – projektom, za katerega sam pravi, da je, ko govorimo o ceni, najuspešnejši. In to kljub tragičnim usodam delavcev podizvajalcev, ki so ostali brez plačila, brez vsega. Nekateri so propadli, drugi so potrebovali leta, da so se spet postavili na noge.

Osnovna ideja projekta Stožice je bila relativno enostavna. MOL zasebnemu partnerju da zemljišče, ta pa za občino zgradi stadion in dvorano, zase pa trgovski center. Oktobra 2007 je tako ljubljanska občina objavila razpis, marca 2008 so z zmagovalcem, podjetjem Grep, ki je ponudilo 81 milijonov evrov, podpisali pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Sprva je torej kazalo dobro, Grep je našel tudi kupca za trgovski del, srbsko družbo Delta, ki je bila pripravljena v gradnjo vložiti več 200 milijonov evrov. Gradnja se je začela, a posel s Srbi je zaradi finančne krize padel v vodo, Grep je izgubil glavni vir financiranja gradnje. Da bi vendarle lahko prišel do novih, prepotrebnih bančnih posojil, naj bi mu, tako tožilstvo, na pomoč z različnimi posli priskočil tudi ljubljanski župan. A to ni bilo dovolj. Projekt se je začel dražiti, rok za dokončanje športnega parka zamikati, številni podizvajalci – na projektu jih je delalo okoli 100 – so brez plačila, tudi zaradi obljub ljubljanskega župana, dela končali. Grep je medtem na veliko zapravljal za razkošna kosila, darila, zasebne polete, glasbene nastope in sponzorstva. Epilog stožiške zgodbe pa: Javni del projekta, ki je zaživel avgusta 2010, a še vedno ni povsem končan, je na koncu stal kar 114 milijonov evrov. Grep je zaradi več 100 milijonskih dolgov končal v stečaju. Banke so izgubile 135 milijonov, podizvajalci so ostali brez 30 milijonov evrov. Na pol zgrajeni skelet trgovskega mastodonta pa še danes sameva in propada. Od leta 2017 je sicer njegov lastnik poslovnež Izet Rastoder. Kot so nam sporočili iz njegove družbe, naj bi zdaj končno našli strateškega partnerja. Če bo šlo vse po načrtih, naj bi pogodbo podpisali v nekaj mesecih, leta 2024 pa začeli graditi. Ali bo v Stožicah zrasla tudi 100-metrska hotelska stolpnica?

Hoja po robu zakona Zoran Janković sam zase pravi, da deluje tako, da ima javnost vtis, da hodi po robu zakona, ampak dejstvo je, pravi: "Da vsako zadevo preverim in vprašam za mnenje sodelavce." A dejstvo je tudi, da že devet let hodi na sodne obravnave, dva sodna postopka proti njemu še tečeta. Spomnimo se primerov, v katere je bil oziroma je vpleten ljubljanski župan. Odprta sta dva primera, oba povezana z ljubljanskimi Stožicami. Novembra lani, več kot devet let po hišnih preiskavah, se je začelo sojenje Jankoviću in osmim soobtoženim, ki jim tožilstvo očita zlorabo položaja, oškodovanje evropskih sredstev in preslepitev bank pri pridobivanju posojil za gradnjo športnega centra. V primeru hladilne strojnice pa tožilstvo ljubljanskemu županu in peterici soobtoženih očita, da naj bi Energetika Ljubljana po Jankovićevem posredovanju za tri milijone evrov od Grepa kupila prostore za hladilno strojnico v Stožicah, čeprav ta sploh ni bil lastnik, ampak je imel le stavbno pravico. V zapletenem krogu finančnih transakcij so se znašla podjetja, povezana z družino Janković, nekaj denarja naj bi se po prepričanju tožilstva steklo neposredno na županov račun. Na predobravnavnem naroku decembra lani so vsi obtoženi krivdo zavrnili.

Padli primeri: - Primer Tritonis, v katerem gre za za prodajo zemljišč ob Vojkovi cesti. V tem primeru je višje sodišče novembra 2014 zavrnilo zahtevo tožilstva, da se zoper Zorana Jankovića uvede sodna preiskava. - Primer Gratel, ko je bil ljubljanski župan obtožen jemanja podkupnine, a ljubljansko okrožno sodišče ga je marca 2019 oprostilo. Tožilka se je pritožila, višje sodišče je pritožbo zavrnilo in potrdilo prvostopenjsko sodbo. - Gramozna jama v Stožicah, v katerem je tožilstvo Zoranu Jankoviću očitalo zlorabo uradnega položaja, da bi družbi Grep pridobil veliko premoženjsko korist pri sanaciji stožiške gramozne jame. A po sodni preiskavi in vloženi obtožnici je ljubljansko okrožno sodišče kazenski postopek ustavilo. Višje sodišče je nato pritožbo tožilke Blanke Žgajnar zavrnilo. - V razvpitem primeru Farmacevtka je bil Zoran Janković osumljen, da je mlajši ljubljanski farmacevtki uredil zaposlitev, v zameno za to pa od nje zahteval in prejel spolne usluge. A je okrožno sodišče listine in prisluhe, ki so to dokazovali, zaradi napake tožilke Blanke Žgajnar izločilo iz postopka, njene pritožbe sta nato sodišči – višje in vrhovno – zavrnili. Primer je padel.

Simpatiziranje z Dodikom in Vučićem 4. septembra pred volitvami v Bosni in Hercegovini je Zoran Janković obiskal predsednika Republike Srbske Milorada Dodika in ga ob tem javno podprl z besedami: "Upam, da bo predsednik zmagal in da bomo nadaljevali sodelovanje. Želim mu vse dobro!" Dodik in njegova stranka odločno podpirata ruskega samodržca Vladimirja Putina, sta njegov zaveznik, zato smo ljubljanskega župana vprašali, ali tudi on podpira Putina in ruski napad na Ukrajino? In še kako je možno, da je srbskega predsednika Aleksandra Vučića označil za najboljšega predsednika v regiji? Kako je možno, da podpira predsednika, ki svoj položaj utrjuje z nadzorom medijev, nasiljem in nepotizmom? Kako je možno, da podpira isto politiko, proti kateri se bori doma?