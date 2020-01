Protipoplavni arhitekti, strokovnjaki za umetno inteligenco, fizioterapevti, urbani agronomi ...

Kakšni bodo poklici prihodnosti? Kaj se bo predvidoma spreminjalo in kako? Kateri so poklici, ki jih kmalu ne bo več, ki izumirajo? In kakšni so poklici, ki jih zdaj še ni, jih pa bodo opravljali že naši otroci?

Spreminja se tehnologija in hkrati z njo poklici, struktura poklicev, potrebno znanje, način iskanja novih delavcev, način dela, okolje, v katerem ljudje delajo ... Po pričakovanjih strokovnjakov bo vse več novih poklicev povezanih prav z napredkom tehnologije in novimi znanji. Prav tako bodo v prihodosti vse bolj iskani vsi poklici, ki se ukvarjajo s skrbjo za človeka ... Dr. Sabina Židaršič, svetovalka na kariernem centru Univerze v Ljubljani med drugim pravi, da je formalna izobrazba pomembna in tudi v prihodnosti bo pomembna, da pa bo formalna izobrazba šele začetek, vse bolj pa bo postajalo pomembno vseživljenjsko izobraževanje. Kaja Vrhovec Andrič, diplomirana kulturologinja, magistrica komunikologije pravi, da opravlja poklic, ki v času njenega študija še ni obstajal oz. vsaj ona ni vedela zanj. Je oblikovalka digitalnih produktov. Kaj dela, kako je prišla do te službe, kakšno je njeno delo, kakšno je delovno okolje ... Pa kaj je to geomatik in zakaj ga v enem od slovenskih podjetij, ko so ga iskali, niso našli? Tudi o tem v Fokusu. Pa tudi o širši sliki zgodovine poklicev, o razmerah, o delavcih, delodajalcih, o težavah, predvidevanjih, dobrem delovnem okolju, načinih za pridobivanje delavcev ... Vse o poklicih prihodnosti - nocoj v oddaji 24UR.