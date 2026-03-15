SLOVENIJA ODLOČA 2026

Prvič na volitve: srednješolci med skrbmi, ambicijami in upanjem

Ljubljana, 15. 03. 2026 10.50 pred 41 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Petra Čertanc Mavsar
POLJANE

Kaj pomeni dopolniti 18 let danes? Za mlade to ni le simboličen prehod v odraslost, temveč tudi prvi stik z eno najpomembnejših državljanskih pravic – volitvami. Dijaki zaključnih letnikov srednjih šol bodo letos prvič oddali svoj glas. A s tem ne pridejo le pravice, temveč tudi vprašanja, dvomi in odgovornost.

Luka, Špela, Matija, Lucija in Mark so osemnajstletniki na pragu odraslosti. Njihov fokus je ta trenutek usmerjen v priprave na maturo in izbiro študija, še pred tem pa bodo prvič oddali svoj glas na volitvah. So razmišljujoči, odprti in pogosto bolj kritični kot jim družba pripisuje.

"Strah me je, da ne bom mogel živeti v miru"

Dostopno in kakovostno šolstvo ter odprt prostor za razpravo vidijo kot prednost Slovenije. Hkrati se bojijo, da bodo v domovini težko zaživeli odraslo življenje - skrbi jih stanovanjska problematika, nizke plače in visoke cene storitev.  "Strah me je vojne. Zdi se mi, da ljudje pogosto pozabljajo zgodovino," pravi Luka More. 

Politična pismenost mladih je pogosto odvisna od okolja - šole, družbe in družine. "Doma sem bil s tem seznanjen, ker smo družina, ki nas spremlja beseda in misel in smo tako tudi otroci hitro dojeli, da je politika za nas zelo aktualna", pravi Matija Kerin.

So generacija, ki bolj odprto govori o duševnih stiskah, hkrati pa velik del vsakdana preživi pred zasloni.. Informacije iščejo na digitalnih omrežjih, so pa zato, je prepričan Mark Grahek bolj vešči v prepoznavanju dezinformacij: "Dezinformacija je obstajala v celotni zgodovini človeštva in vedno bo. Samo zato, ker je bolj omogočena s strani družbenih omrežij še vedno ne pomeni, da so ta nujno slaba", dodaja. 

Ali jih politika sliši?

"Velikorat prevladuje razmišljanje, da smo mladi nevedni glede situacije v svetu. Velikokrat diskutiramo o resnejših temah in se mi zdi, da bi nas morali odrasli jemati kot bolj odgovorne," opozarja Špela Sodja, prav tako dijakinja 4. letnika gimnazije Poljane. 

Zavedajo se dejstva, da so pomemben del družbe, ravno zato jih moti, da so njihove težave premalokrat naslovljene. "Zdi se mi, da veliko mladih postaja vedno bolj pasivnih, in da bi s tem, ko bi politika več delala za prihodnjo generacijo, vzbudila tudi več zanimanja in upanja pri mladih", pravi Lucija Dirnbek.

Ali se čez nekaj let vidijo v Sloveniji ali v tujini?  Kaj jih skrbi glede prihodnosti? Kje dobivajo informacije o svetu in politiki? Zadnji Fokus iz serije pogovorov z mladimi generacije Z smo posvetili dijakom, ki bodo letos prvič odšli na volitve.

Petra Čertanc Mavsar
fokus volitve 2026 prvič mladi srednješolci
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Vera in Bog
15. 03. 2026 11.31
Jaz mislim da so danes mladi precej inteligentni za svoja leta.
