Prvič na volitve: srednješolci med skrbmi, ambicijami in upanjem

Luka, Špela, Matija, Lucija in Mark so osemnajstletniki na pragu odraslosti. Njihov fokus je ta trenutek usmerjen v priprave na maturo in izbiro študija, še pred tem pa bodo prvič oddali svoj glas na volitvah. So razmišljujoči, odprti in pogosto bolj kritični kot jim družba pripisuje.

"Strah me je, da ne bom mogel živeti v miru"

Dostopno in kakovostno šolstvo ter odprt prostor za razpravo vidijo kot prednost Slovenije. Hkrati se bojijo, da bodo v domovini težko zaživeli odraslo življenje - skrbi jih stanovanjska problematika, nizke plače in visoke cene storitev. "Strah me je vojne. Zdi se mi, da ljudje pogosto pozabljajo zgodovino," pravi Luka More. Politična pismenost mladih je pogosto odvisna od okolja - šole, družbe in družine. "Doma sem bil s tem seznanjen, ker smo družina, ki nas spremlja beseda in misel in smo tako tudi otroci hitro dojeli, da je politika za nas zelo aktualna", pravi Matija Kerin.

So generacija, ki bolj odprto govori o duševnih stiskah, hkrati pa velik del vsakdana preživi pred zasloni.. Informacije iščejo na digitalnih omrežjih, so pa zato, je prepričan Mark Grahek bolj vešči v prepoznavanju dezinformacij: "Dezinformacija je obstajala v celotni zgodovini človeštva in vedno bo. Samo zato, ker je bolj omogočena s strani družbenih omrežij še vedno ne pomeni, da so ta nujno slaba", dodaja.

Ali jih politika sliši?