Psi v uniformah – nenadomestljiv prispevek k varnosti in reševanju

"To je moj najboljši sodelavec Miks," je svojega 8-letnega mešanca med belgijskim in nemškim ovčarjem predstavil Urban Gradišek , vodnik službenega psa v Slovenski vojski. Izšolan za iskanje eksplozivnih sredstev, s svojim vohom natančno pregleda objekte pred obiskom pomembnih delegacij. Za svoje delo se je Miks šolal dve leti, a brez vsakodnevnih treningov, pravi Gradišek, ne gre.

V nekaj minutah do kapljice krvi

Minilo je 70 let od ustanovitve prve šole policijskih službenih psov. Trenutno jih je 138, nekateri so še v procesu šolanja. Varujejo javne prireditve, sodelujejo pri hišnih preiskavah, iščejo prepovedane droge, orožje, biološke sledi. Vez z vodnikom je ključna za dobro sodelovanje. "90 odstotkov psov je nameščenih doma pri vodnikih, kamor tudi sodijo, da se vodniki z njim ukvarjajo ves čas," pojasnjuje vodja oddelka za šolanje policijskih psov Nino Popadič.

Enota reševalnih psov v svetovnem vrhu

Pasji voh je do 100.000-krat bolj občutljiv kot človeški. Ima približno 220 milijonov vohalnih receptorjev, človek jih ima, za primerjavo, okoli pet milijonov. Vonj po človeku lahko zazna pod snegom in pod tonami ruševin. Enota reševalnih psov je sodelovala tudi v iskanju pogrešanih leta 2023 v rušilnem potresu v Turčiji.

S psi trenirajo na ruševini v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, ta pa je postala premajhna za simulacijo zahtevnih iskalnih akcij v najtežjih razmerah. "To je bil dober poligon, ampak smo ga prerasli in si res želimo, da bi tudi pri nas imeli enakovredne pogoje za trening kot naši kolegi, s tem, da smo v samem svetovnem vrhu v reševanju s psi," pravi Jaka Zamernik, vodnik in inštruktor za delo z reševalnimi psi.

Vse službene pse šolajo izključno na podlagi pozitivne motivacije. Pes si želi dela, ker ve, da bo po najdbi nagrajen.