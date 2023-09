Rade Šerbedžija: Prinesi cviček in zaseko

Kariera igralca, režiserja in glasbenika Radeta Šerbedžije je fascinantna. Kot gledališki in filmski igralec je v času nekdanje Jugoslavije dosegel vse, kar je bilo mogoče, njegova izvedba pesmi Ne daj se, Ines, je ponarodela, pozneje je uspel tudi v tujini.

Impozantni, sestavljeni iz svetlobe in teme, iz dobrega in zla, so liki, ki jih je igral. Od Hamleta, Ojdipa, Riharda tretjega do kralja Leara. Ena njemu najljubših je znamenita vloga Ibsenovega dramskega junaka Peer Gynta v Hrvaškem narodnem gledališču. "Horea Popescu, ki je bil eden največjih romunskih režiserjev, je dva meseca pred začetkom vaj od mene zahteval, da obvladam zahtevne gimnastične vaje. Po dveh mesecih trdega treninga sem lahko naredil salto z mesta, naprej in nazaj. S tem sem, poleg tega da sem uspel Peer Gyntu dati neko norost, mladost, zanesenost, sam sebe privedel v stanje Batmana v teatru, kar je zame velika stvar," se za 24UR Fokus spominja Šerbedžija. Zanimivo, da je leta pozneje, ko je živel v tujini, v Hollywoodu, igral tudi v kultnem filmu Batman.

Iz teatra v teater, iz filma v film, iz glavne vloge v glavno vlogo, tako je bilo njegovo življenje, ko se je zgodila vojna na Balkanu. Zaradi srbskih korenin ni mogel ostati na Hrvaškem, pa tudi ne v Srbiji, ker je bil Hrvat. Njegova starša sta ostala v Beogradu, otroka iz prvega zakona v Zagrebu. Z ženo, režiserko Lenko Udovički, in otrokom je prišel v Slovenijo in dobil slovensko državljanstvo. "Večkrat sem ga videla jokati, ni mogel razumeti strahot, ki so se dogajale, tega da so nekoč prijatelji postali drug drugemu največji sovražniki," pripoveduje družinska prijateljica, priznana umetnica, vrhunska kostumografinja Bjanka Adžić Ursulov, ki je bila njegovi družini v času življenja v Ljubljani v veliko oporo.

V tistem času je v Cankarjevem domu nastopil v kralju Learu, a jezik ni bil več njegov meč, s katerim bi bil močnejši. "Če že moraš igrati v tujem jeziku, je bolje, da igraš v angleškem," so bile besede njegove žene. Odločilne. Z družino je namreč kmalu po tem odšel v London, pozneje še v Hollywood. Sodeloval je v kultnih filmih, kot so Široko zaprte oči, Harry Potter in Svetinje smrti, Batman: Na začetku, pa Misija Nemogoče.

Ne samo, da je izjemni umetnik, velja tudi za človeka, spoštljivega do drugih. "Spoznala sem res velike zvezde filma in športa in tisti, ki so največji, mogoče ena ali dve izjemi, so najbolj prisrčni, najbolj normalni in najbolj skromni," pravi za 24UR Fokus Dragica Petrovič, režiserka in producentka, ki med nezvezdniške šteje tudi prijatelja Šerbedžijo. Na vprašanje, kako mu to uspeva, 77-letni Šerbedžija odgovarja v smehu: "Poskušam se obnašati kot zvezda, ampak ne vem, če mi to uspeva."