Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Fokus

Raje na Onlyfans kot v službo?

Ljubljana, 25. 01. 2026 11.32 pred 52 minutami 3 min branja 17

Avtor:
Tea Šentjurc
Selfie ženska

Več kot 6 milijard evrov na leto sledilci plačajo ustvarjalcem vsebin na platformi OnlyFans, predvsem za erotične in seksualne vsebine. V javnosti slišimo vse več zgodb, da praviloma ženske ustvarjalke na ta način v enem mesecu zaslužijo več kot nekdo z običajno službo v enem letu, tudi pri nas. In kar tretjina slovenskih študentk in študentov se spogleduje s tovrstnim delom. Pa gre res za enostaven in hiter zaslužek?

V povprečju ljudje na OnlyFans zaslužijo le okoli 150 evrov na mesec, veliko jih ne zasluži nič, so pa posamezniki oziroma praviloma posameznice, ki lahko od tega živijo. ''V bistvu to meni omogoča, da se ne zgaram do smrti ali pa da se ne zadolžim do konca življenja, zato, da bi lahko nekaj naredila iz svoje kmetije,'' pojasnjuje Lara Goršek Kos, ki je na OnlyFans začela objavljati pred petimi leti.

OnlyFans
OnlyFans
FOTO: Posnetek zaslona

V zadnjem času vse več deklet javno govori o tem, kaj vse počno na tej platformi in da s tem veliko zaslužijo. Ampak ni nujno vse res. ''Tudi če pogledamo na Instagramu za marsikatero punco, ki se hvali, kako zapravlja denar in kako ima nove avtomobile in nova stanovanja, zdaj že vemo, da v bistvu jih nimajo in da je to samo od njihovih staršev ali pa od prijateljev. Tako da lahko ti nekaj rečeš, ampak ni pa nujno, da je to resnica,'' pravi Lara.

Nihče ne prizna rad, da za tovrstne vsebine plačuje, zdi se da se lažje izpostavijo ustvarjalci kot sledilci. Mnogi se sprašujejo, zakaj bi ob poplavi brezplačne pornografije na spletu sploh plačevali za OnlyFans. Lara pojasnjuje, da jim to daje možnost, da na nek način uresničijo tiste fantazije, ki jih mogoče s partnerkami ne morejo. Je pa med sledilci veliko mladih.

Vse pogosteje so družine sestavljene iz vedno bolj izoliranih posameznikov. Značilna so bolj fleksibilna intimna razmerja, v porastu je samskost. Ljudje pa potrebo po bližini zapolnjujejo drugje, tudi na Onlyfans, pojasnjuje raziskovalka na Mirovnem inštitutu Leja Markelj.

''Na primer, išče se amaterske vsebine, na primer fotografije in videe ustvarjalk med vsakdanjimi opravili, ko kuhajo, ali pa na drugi strani tudi storitve, ki dajejo občutek ekskluzivnosti.''

Trditve ustvarjalk, kako jih bližnji brezpogojno podpirajo tudi niso vedno reprezentativne, večina jih to še vedno skriva pred družino. Stigma je še vedno močno prisotna, tudi zato, ker se nekateri ustvarjalci in ustvarjalke spuščajo tudi v fizična srečanja oziroma klasično prostitucijo.

OnlyFans-2
OnlyFans-2
FOTO: Dreamstime

Raziskave kažejo, da v Sloveniji večina spolnih delavk, tudi tistih na OnlyFans, deluje samostojno, a kljub temu se tudi tukaj pojavlja vedno več tako imenovanih menedžerjev. V primerjavi s klasičnim zvodništvom je v tem primeru vseeno več varnosti in avtonomije, kar pa ne pomeni, da ne prihaja do zlorab.

Vsekakor je ustvarjanje vsebin preko interneta bolj varno kot srečanja v živo, vendar ustvarjalke poročajo tudi o zalezovanjih, zasledovanjih, nadlegovanjih tako na spletu kot v živo. Nevarnost pa je tudi, da se po koncu tovrstne kariere, ki lahko praviloma traja le nekaj let, težko znajdejo v resničnem življenju. Predvsem jim manjka delovnih navad in razumevanja, kako delujejo običajna delovna razmerja.

Nocoj v 24UR Fokus tudi o tem, zakaj kar tretjina študentov vidi v tovrstnem delu ’’zlato rezervo’’, kdo so tisti, ki tovrstne vsebine objavljajo, in kdo zanje plačuje. Pa tudi, koliko denarja se pri tem obrne pri nas in v tujini, kakšne so pasti ter kaj je treba storiti, da vas ne doletijo visoke kazni.

Ko govorimo o rasti platform, kot je OnlyFans, ne gre za moraliziranje glede spolnih vsebin, te so vedno bile in bodo, ampak gre zato, da moramo razumeti mehanizme v ozadju, se zavedati pasti in lažnih obljub, ki jih prinašajo. In da znamo tudi v času vse večje digitalizacije svoje intime razvijati tudi kakovostne medosebne odnose v resničnem življenju.

Tea Šentjurc
OnlyFans Lara Goršek Kos Živa Gornik leja Markelj raziskava slovenija uporabniki Fokus

Kdo polni blagajne političnih strank?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SDS_je_poden
25. 01. 2026 12.25
Če se že zgražamo nad tem, da to ni moralno, pa se dajmo potem še vprašat, ali je moralno v normalni službi izplačevati samo minimalca?
Odgovori
0 0
Googlebot
25. 01. 2026 12.24
Zakaj bi plačeval za to? To je isto kot, da se lahko doma stuširam ali pa gremnv terme se tuširat. Zakaj bi plačeval za nekaj kaj lahko dobiš zastonj. Ni nobene logike. Ti podatki o bajnih zaslužkih so lažni.
Odgovori
+1
1 0
firewall
25. 01. 2026 12.24
Sem predstavnik Gen x in sprasujem se kam so se izgubile vse moralne vrednote?
Odgovori
-1
0 1
ceta69
25. 01. 2026 12.21
na denarju nikoli ne piše kako je zaslužen.................
Odgovori
+2
2 0
Ricinus
25. 01. 2026 12.16
Eni so na Only Fans, eni pa na Only Šank
Odgovori
+1
1 0
Misanthrope
25. 01. 2026 12.16
V bistvu mi je popolnoma jasno zakaj pride do tega. Pa zakaj bi delal za minimalno ali povprečno plačo 40+ ur na teden, če ti ni treba? Pač plače so na splošno sramotne na skorajda vseh nivojih.
Odgovori
+3
3 0
SDS_je_poden
25. 01. 2026 12.20
Drži.
Odgovori
0 0
ŠeVednoPlešem
25. 01. 2026 12.16
Najbolj ne razumem ta OnlyFans ... torej obstaja na milijone moških/žensk, ki plačujejo za to, da vidijo na malem zaslončku telefona žensko/moškega v spodnjem perilu :) Torej ne gre niti za pornografijo. Ampak za plačljivo oglaševanje spodnjega perila. Mislim, mi mulci, smo takrat imeli Vroči kaj, duplerice Vjesnikovega Starta, kjer si lahko videl žensko telo v svoji vsej razsežnosti. Revije si lahko recikliral, za nekaj dinarjev je šlo za res odlično naložbo, dejansko si revijo lahko uporabljal v nedogled :)
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
25. 01. 2026 12.08
Kvalitetne Muce niso poceni .. !!!
Odgovori
+1
2 1
SDS_je_poden
25. 01. 2026 12.07
Vsak zase ve, no, naj bi vedel, kaj počne. Ne zagovarjam tega, da se ženske podajajo in prodajajo na teh platformah, jih pa razumem, da se raje ukvarjajo s tem, kot pa delajo 8+ ur za minimalca. Tu zaslužijo več in lažje, kot pa v neki normalni službi.
Odgovori
+1
3 2
BMReloaded
25. 01. 2026 12.06
V sluzbo? Kaj je to?
Odgovori
+3
3 0
Kameleon Kiddo
25. 01. 2026 12.23
To ja tam,ko so te sprogramirali v soki da morš it da bos dalje
Odgovori
0 0
Delboy Trotter
25. 01. 2026 12.01
Ta svet res rabi reset. Kakšen komet ali kaj podobnega da nas večino zbriše pa spet od začetka.
Odgovori
+7
8 1
Medo1964
25. 01. 2026 12.17
...pride
Odgovori
0 0
Verus
25. 01. 2026 11.51
Prodaja se na netu, čez 2 leti bo lagala, da jo je nekdo hotu posilit. Joj, videno že 100x. Starši vzgajajte svoje hčere v dame, ne v e-kur*e, sinove pa v vizete, ne pa tipe, ki sedijo pred monitorjem z vojačkom v roki
Odgovori
+11
12 1
Verus
25. 01. 2026 11.52
ta g-tipkovnica si tudi besede zmisli :) VITEZE, ne vizete :)
Odgovori
+1
2 1
Medo1964
25. 01. 2026 12.18
probaj imet lastne otroke, pa bomo videli , kolk bos se pameten
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Deček brez nog, ki je vdihnil življenje E. T.-ju
Zakaj je moj otrok pozimi drugačen?
Zakaj je moj otrok pozimi drugačen?
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
6 pogostih sporov parov med nosečnostjo in kako jih enostavno rešiti
6 pogostih sporov parov med nosečnostjo in kako jih enostavno rešiti
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Levi bodo odločni, bike čaka težka preizkušnja
Dnevni horoskop: Biki bodo hvaležni, tehtnice ne iščejo potrditve
Dnevni horoskop: Biki bodo hvaležni, tehtnice ne iščejo potrditve
Martin Short skoraj uničil poroko Selene Gomez
Martin Short skoraj uničil poroko Selene Gomez
Umrl je na vrhuncu svoje kariere
Umrl je na vrhuncu svoje kariere
vizita
Portal
Zakaj restriktivne diete dolgoročno ne delujejo
Naraščajoče težave zaradi ketamina med mladimi: opozorila strokovnjakov
Naraščajoče težave zaradi ketamina med mladimi: opozorila strokovnjakov
Redka bolezen, ki povzroča opitost
Redka bolezen, ki povzroča opitost
Redno jemanje vitamina D pozimi lahko zmanjša tveganje za gripo
Redno jemanje vitamina D pozimi lahko zmanjša tveganje za gripo
cekin
Portal
Zakaj najbogatejši potujejo na Antarktiko?
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
Kdo so bogati starši Nicole Peltz, soproge Brooklyna Beckhama?
Kdo so bogati starši Nicole Peltz, soproge Brooklyna Beckhama?
Danski potrošniki množično nameščajo aplikacije za izogibanje ameriškim izdelkom
Danski potrošniki množično nameščajo aplikacije za izogibanje ameriškim izdelkom
moskisvet
Portal
V vesolju je preživela 608 dni
Volkswagen Beetle: zgodba o avtomobilu, ki je osvojil svet
Volkswagen Beetle: zgodba o avtomobilu, ki je osvojil svet
Ženska v hudih bolečinah zaradi velikih prsi išče pomoč
Ženska v hudih bolečinah zaradi velikih prsi išče pomoč
Skrite funkcije, ki vam lahko močno olajšajo uporabo telefona
Skrite funkcije, ki vam lahko močno olajšajo uporabo telefona
dominvrt
Portal
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
To se zgodi, ko sobno rastlino zalijemo z limoninim sokom
To se zgodi, ko sobno rastlino zalijemo z limoninim sokom
Trde brisače po pranju? Preprost trik za mehke in vpojne brisače
Trde brisače po pranju? Preprost trik za mehke in vpojne brisače
Ko izgubiš žival, izgubiš družinskega člana
Ko izgubiš žival, izgubiš družinskega člana
okusno
Portal
Nepozabno nedeljsko kosilo
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Piškoti, ki vedno uspejo in so popolni za sladke trenutke vsak dan
Piškoti, ki vedno uspejo in so popolni za sladke trenutke vsak dan
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Zlati sanjski moški: Avstralija
Zlati sanjski moški: Avstralija
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469