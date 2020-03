Rak: potrebe po celostni rehabilitaciji in paliativi ...

Nocoj v zadnjem, 3. delu dosjeja o raku bomo torej govorili tudi o nujnosti celostne rehabilitacije, ki zajema medicinsko, psihološko, socialno in poklicno rehabilitacijo. Cilj celostne rehabilitacije je boljša kakovost življenja bolnika in čim prejšnja vrnitev v njegovo socialno okolje in s tem tudi na delovno mesto. Socialna izključenost je namreč zelo velik problem, pri tem pa nastajajo tudi duševne stiske.

V dosjeju o raku v Sloveniji, ki ga zdaj že tretjo nedeljo zapored objavljamo v rubriki 24ur Fokus, smo vam pokazali številke, povedali, katere rake res dobro obvladujemo, kako uspešni so presejalni programi, kakšen premik naprej smo naredili kot družba, da se o raku danes lahko pogovarjamo brez zadržkov, da izkušnjo bolezni delijo bolniki, da to ni več tabu. A pokazali smo tudi, da za rakom v Sloveniji umre več ljudi kot v večini evropskih držav, kar je posledica slabšega obvladovanja nekaterih rakov. Pred nami kot družbo in pred našim zdravstvenim sistemom so torej številni izzivi: morebitni novi presejalni programi, uvedba celostne rehabilitacije, boljša mreža paliativne oskrbe. In boljše obvladovanje tam, kjer šepamo. Eno od področij, kjer je zdravljenje izjemno zahtevno, so tudi redki raki. Tudi o teh nocoj v Fokusu. Pa tudi o tem, kaj vse bo treba še izboljšati v prihodnosti, da bomo kos obvladovanju bolezni rak. In o novih načinih zdravljenja, ki tudi prinašajo upanje. Tudi tokratni Fokus o raku je pripravila novinarka Maja Sodja.

Med drugim moramo stremeti tudi k temu, da bodo tisti onkološki bolniki, ki so neozdravljivo bolni, dobili celostno pomoč, poleg ustreznega onkološkega zdravljenja tudi paliativno oskrbo, vsaj v zadnjem obdobju življenja. Na leto za rakom zboli 15 tisoč ljudi, umre pa jih 6000. Strokovnjaki, zdravniki poudarjajo, da paliativa ne pomeni zgolj zadnje dni življenja, ampak da bi morala biti paliativna oskrba integrirana v samo zdravljenje, tudi specifično onkološko terapijo, že v zadnjih mesecih, celo letih življenja.

In še o eni pomembni temi v tokratnem Fokusu – o genetiki in raku. Maja Sodja je obiskala tudi genetsko ambulanto, ki že 20 let deluje na Onkološkem inštitutu – za vse tiste, ki so potencialno visoko ogroženi in pri katerih lahko zaradi družinske ali dedne obremenjenosti sklepajo, da imajo večjo verjetnost, da bodo zboleli za rakom. O tem nekaj že v spodnjem videu. Celoten zadnji del Dosjeja o raku pa nocoj v 24ur Fokus. Tudi o tem, kdaj in za koga je genetsko testiranje primerno in smiselno.