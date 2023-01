Razvoj umetne inteligence: 'Izgleda, kot da smo izumili atomsko bombo'

Razvoj umetne inteligence je od začetkov v 50. letih prejšnjega stoletja doživljal številne vzpone in padce. Zadnja zima, ko je razvoj te tehnologije zastal, je zavladala pred letom 2000, za 24UR Fokus pojasnjuje dr. Ivan Bratko, utemeljitelj umetne inteligence v Sloveniji. Potem pa znova zagon. "Od tedaj gre vse skupaj samo še navzgor. Tako rekoč eksponentno raste." Dr. Bratko tudi v mednarodnem merilu sodi med pionirje strojnega učenja, pristopa umetne inteligence, ki temelji na opisovanju oz. modeliranju pojavov iz velike količine podatkov. Razvijali so ga že v 80. letih prejšnjega stoletja, čeprav so številne avtoritete umetne inteligence menile, da ta pristop ne more delovati. "Ampak vsako leto smo prišli mi malo dlje naprej, tako da je potem prišlo do preobrata, ko so poslušalci nam veliko bolj verjeli kot pa njim." Prav strojno učenje, ki temelji na globokih nevronskih mrežah, je povzročilo oživitev umetne inteligence.

Eden večjih, tudi širši javnosti vidnih dosežkov umetne inteligence se je sicer zgodil leta 1997, ko je aktualnega šahovskega prvaka in velemojstra Garija Kasparova premagal IBM-ov računalniški program za igranje šaha, Deep Blue. Leta 2015 je sledil naslednji opaznejši preboj. Računalniški program AlphaGO podjetja DeepMind, v lasti Googla, je premagal do tedaj neporaženega profesionalnega igralca igre GO.

In kje smo danes? Umetna inteligenca je praktično vseprisotna v naših vsakdanjih življenjih, podjetja pa lahko z njo počnejo marsikaj, a se tega pogosto sploh nihče ne zaveda, je jasen dr. Blaž Zupan, vodja Laboratorija za bioinformatiko na ljubljanski Fakulteti za računalništvo in informatiko (FRI). "Vse od tega, da dizajnirajo nova zdravila, optimizirajo proizvodnjo zdravil, optimizirajo svečko za dizel. Do tega, da lahko rišejo risbe, slikajo svetove, ki ne obstajajo, komponirajo glasbo."

Prednosti, ki jih prinaša umetna inteligenca, so neverjetne. V rubriki 24UR boste spoznali povsem konkretne primere uporabe umetne inteligence, ki jih razvijajo nekatera slovenska podjetja. Videli boste sisteme računalniškega vida Laboratorija za umetne vizualne spoznavne sisteme FRI, ki bistveno olajšajo številne proizvodne procese. Predstavili pa bomo tudi, kako so umetno inteligenco pri enem od svojih projektov uporabili v oglaševalski agenciji.

A po drugi strani umetna inteligenca prinaša tudi številne nevarnosti, od tega, da algoritmi reproducirajo predsodke resničnega sveta, do manipulacije ljudi. Dr. Ivan Bratko zato svari: "Mogoče zdaj izgleda tako, kot da smo izumili atomsko bombo in to ni več hec. Dr. Blaž Zupan pa dodaja: Srhljivo je, kako lahko z umetno inteligenco vplivaš na pravzaprav vse."