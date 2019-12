Reševalci – zgodbe navdiha

Na kaj pomislite, ko slišite tuljenje siren, ko vidite rešilno vozilo na nujni vožnji ali pa reševalca na motorju? Veste, kakšno je njihovo delo in tudi, kako pomembno je, da znamo tudi sami oživljati, nuditi prvo pomoč, dokler ne pridejo reševalci do bolnika ali ponesrečenca?

Skoraj 90 reševalnih ekip, ki dnevno nudijo prvo pomoč, letno opravi več kot 45 tisoč intervencij. Največkrat posredujejo zaradi bolezni, potem zaradi poškodb, zastrupitev. Od klica do odhoda na teren v povprečju ne mine več kot ena minuta. Je naporno, so kdaj tudi težki trenutki, težke zgodbe, so pa tudi izjemne, lepe zgodbe, ko rešijo življenje, se rodi otrok, ko kasneje srečajo ljudi, ki so zaradi njihove pomoči preživeli. Med reševalci so tudi Rok Franga, Aljaž Kern in Gorazd Bregant, ki o svojih izkušnjah in delu govorijo za nocojšnji 24UR Fokus.

Bregant med drugim poudarja, kako pomembno je, da ljudje, mimoidoči, sodelavci ... prisotni ob nesreči, srčnem zastoju, poškodbi ... pomagajo temu človeku, ko čakajo na prihod reševalcev. "Ljudje imajo še vedno strah pred tem. Še vedno imajo dvome, ali bodo ukrepali pravilno, ali bodo naredili kakšno škodo. Jaz upam, da se zavedajo, da je treba pristopiti in pomagati. Ko gre za oživljenje, je vsako oživljanje boljše kot nobeno. Človek, ki je v srčem zastoju, potrebuje čim prej nekoga, ki bo pritiskal na sredino prsnega koša in čim prej priskrbel defibrilator in ga uporabil."

Nocoj v 24UR Fokuszgodbe navdiha in upanja, zgodbe o delu reševalcev.