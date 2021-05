Resničnostni šov je zamenjala resničnost

Ali bo šel Joe Biden , desetletja nagnjen k dogovorom in nikoli znan po svežih in naprednih zamislih, res po poti velikih reformatorjev, kot je bil Franklin Roosevelt ? O tem se v rubriki 24UR Fokus skupaj s sogovorniki, Slovencema v Ameriki in uglednima profesorjema, sprašuje naša ameriška dopisnica Tadeja Lampret .

Bidnovi projekti, vredni več kot 4000 milijard dolarjev, bi v temeljih spremenili ameriško družbo. Med drugim bi država posodobila ceste in mostove, poskrbela za čisto vodo ter dostop do spleta. Razširila bi dostop do brezplačnega šolanja ter s pravicami, kot sta bolniška in porodniška, olajšala življenje družinam. Profesorica ekonomije Veronika Dolar na podlagi raziskav, ki jih opravlja, in lastnih izkušenj, pravi – skrajni čas. "Ameriške sanje, o tem vedno govorimo. Seveda so mogoče, samo na žalost ne v Ameriki."

Njene raziskave o družbeni mobilnosti potrjujejo, da je prehajanje iz nižjega v višji sloj v državi, ki opeva neomejene možnosti, vse težje. Milenijci so prva generacija, ki zasluži manj od njihovih staršev. Pot bi lahko utirala dobra izobrazba, a je šolnina izjemno visoka. "Za zelo dober kolidž ali pa univerzo moraš plačati od 40.000 do 50.000 dolarjev na leto samo za šolnino."Ni redko, da so Američani pri dobrih 20-ih letih zadolženi za 100.000 in več dolarjev. In če ne dobijo zelo dobre službe, lahko študij vodi v finančno katastrofo. Še posebej v času sedanje krize, ko je pandemija odnesla več kot 22 milijonov delovnih mest.

Bidnove zamisli o dostopnejšem šolanju spodbuja soproga Jill, ki je učiteljica. In zdaj tudi prva prva dama v zgodovini, ki po selitvi v Belo hišo ni opustila lastne kariere. A za mnoge ženske tudi dobra služba ni dovolj. Dolarjeva, ki s tremi sinovi živi v bližini New Yorka, pravi, da je cena povprečnih vrtcev v njenem okolišu od 1200 do 1500 dolarjev na mesec. To ženske, ki za enako delo še vedno zaslužijo 20 odstotkov manj kot moški, sili v težke odločitve. "Če malo razmišljaš o tem, kakšne so plače in še vsi ostali stroški, se potem večinoma vsem tem mojim prijateljicam, ki so mame, veliko bolj splača, da ostanejo doma."Za zdaj v najbogatejši državi na svetu milijoni prebivalcev nimajo pravice niti do omembe vrednega bolniškega ali porodniškega dopusta.

Presenetljivo je, kako je Trump po porazu izginil v zakulisje, od koder lahko po prepovedi tvitanja rentači le s pomočjo elektronske pošte. Manj dosega, laži in žaljivke pa enake.Robert Poredoš iz ZDA poroča že o petem predsedniku in poudari, da Trumpu ni bil podoben nihče. "Trump je že na začetku rekel, da so mediji sovražniki ljudstva, in s tem vnaprej izničil vsako kredibilnost kritične presoje tega, kar on pravi. Najbolj se spomnim izjave njegove svetovalke Kellanne Conway iz začetka, ko so jo soočili z dejstvom, in je rekla: mi imamo alternativna dejstva. Jaz delam za STA že 20 let in dejstva so osnova, brez dejstev ni nič."

O tem, kakšna je krvna slika Bidnovih 100 dni, česa si Amerika v resnici lahko obeta od novega predsednika, nekoč znanega po neprevidnih izjavah, ki je zdaj našel disciplino, nocoj v oddaji 24UR in rubriki 24UR Fokus s Tadejo Lampret.