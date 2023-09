Retronostalgija: na počitnicah kot pred 30 leti

Majhen kamp ob Kolpi v Beli krajini se v času retro festivala spremeni v pravi časovni stroj. Na voljo so stari, a lepo ohranjeni šotori, oprema, celo kakšen kos oblačila si lahko izposodite. Imajo celo staro prikolica Adria iz leta 1978. Velik del opreme so našli in kupili v Centru ponovne uporabe v Ljubljani, kjer se lahko kupi vse od pribora, posod, starih tehtnic, rabljenih oblačil, knjig in raznovrstne opreme za vsakodnevno uporabo do pohištva in stolov.

Ključno načelo v kampu je – skupnost. Otroci sodelujejo pri vsem, hkrati pa so precej bolj svobodni kot v kakšnih drugih okoljih. Skozi ta način življenja jim poskušajo približati svoje vrednote: Da je manualno bolje kot digitalno, učijo jih pristnih odnosov, pristnih iger, naučijo jih ravnanja z orodjem, pa tudi z ognjem in lepega odnosa do narave.

Gostje v kampu so po duši kamperji, pravi Lea Praznik Likar, vajeni so življenja v kampu, prevzameta jih okolica in predvsem mir. Potem pa je tu še retro pridih, nostalgija, ki jih popelje nazaj v mladost in otroštvo.

Kamp je sicer odprt od začetka maja do konca septembra, v lepem vremenu in izven obdobja retro festivala retro oprema ni obvezna, je pa vedno sprejemljiva in vedno si lahko sposodite kak retro šotor. Se je pa treba potruditi, da jih najdete, lokacije ne razkrivajo kar vsevprek.

Retro festival je prežet z nostalgijo in prav vsak detajl je kot Proustova magdalenica – spomin na otroštvo – tudi v sanitarijah. Na voljo je stranišče na štrbunk ali pa modernejša kopalnica iz 70. let.

Objekti, stvari, kultura, glasba, drugačen način življenja iz nekih minulih časov, vse to nas privlači. Ker imamo lepe spomine, ker smo bili mlajši in lepši. Čustvena komponenta pa je tudi v tem, da so bili ti izdelki naši, narejeni pri nas z domačim znanjem.

S snemalcem sva se prepričala, da se družba, ki upravlja kamp, pri svoji predanosti retro stilu ne pretvarja in to ne počne zaradi mode. Motivira jih po eni strani spomin na otroštvo, po drugi to, da so stvari lepe in kakovostne. Ne gre za to, da bi si želeli starih političnih sistemov ali ideologij, pač pa, da ne pozabimo na pozitivne plati življenja, kakršno je bilo.