Roglič: Vsak dan je nova priložnost

Kot rečeno, Primož Rogličje letos poskrbel za izjemne zmagovalne trenutke, ko ga je slavil ves svet, a tudi za izjemne trenutke takrat, ko ni zmagal. Vsi se spominjamo trenutkov, ko je za las izgubil dirko po Franciji, a je po solzah in razočaranju vstal in objel zmagovalcaTadeja Pogačarja. Tudi o teh trenutkih govori za 24ur Fokus. Pokazal je, kako velik športnik je. Tudi s tem, ko je dvignil glavo, šel naprej in še drugič zapored zmagal na španski Vuelti. Pokazal je, da ima dirkaško srce in nezlomljiv značaj. Kaj je tisto, kar ga žene? Do kam bi rad šel? Zakaj mora športnik vedno ostati pošten in spoštljiv? In kako se spominja svojih kolesarskih začetkov in poti, ki ga je na kolesu v manj kot desetih letih pripeljala do najboljšega kolesarja na svetu? Z njim se je za Fokus pogovarjala novinarka Maja Sodja.

Bilo je leto spremenjenih urnikov, spremenjenih načrtov tekem ... na koncu pa sem zelo srečen, da smo lahko izpeljali, kar smo nameravali, pravi Roglič. Kaj ga žene? Zadam si cilj, ki mu sledim, "razmere so za vse iste, če je dež, je dež za vse, če je vroče, je vroče za vse ... ko boli, se začneš spraševati: ali danes še bolj boli, kot je včeraj? Vse to je treba spraviti iz glave in se fokusirati na svoje naloge, ki bodo pripeljale do ciljev,"pojasnjuje zmagovalno miselnost Roglič.

V športu moram biti perfekcionist in težim k temu in tudi vsem okrog sebe, da so vsi detajli popolni ... v zasebnem življenju pa vem, da mora imeti tudi perfekcionizem svoje meje ... in umetnost je najti pravo ravnotežje, pravi. O svoji poti do sedanjih uspehov pa: "Nekateri pravijo, da sem uspel čez noč, ampak če se spomnim, kaj vse smo dali skozi, koliko padcev je bilo, kaj vse se je bilo treba naučiti, da sem, kjer sem zdaj ... pa to nikakor ni bilo čez noč." Kolesarstvo zahteva ogromno. Če bi vedel, kaj vse zahteva, ne bi šel še enkrat čez to, pripoveduje Roglič. "Takrat pa nisem imel pojma, kaj to pomeni, samo rekel sem: Jaz bi vozil Tour in Giro; in vsi so se smejali ... No, zdaj pa sem res ..."

Predispozicije, ki jih ima za ta šport, so le osnova; "to je motor", vse drugo pa so treningi. In na koncu še cela znanost pri opremi. O dopingu pa:"Zase lahko rečem, da delujem pošteno in čisto."

O letu 2020 in uspehih: "Ponosen sem, da smo kot športniki poskrbeli za nekatere pozitivne novice v Sloveniji. Izjemno sem ponosen in vesel, da lahko dajem ljudem neko pozitivo in žar borbenosti" še posebej v teh težkih časih.

