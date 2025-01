'Rojstvo hčerke je nekaj najlepšega, kar se mi je zgodilo v življenju'

V svojo sedmo sezono v najmočnejši košarkarski ligi na svetu se je 25-letni Ljubljančan znova podal z visokimi cilji in kot eden glavnih kandidatov za naziv najkoristnejšega igralca, a so mu poškodbe prekrižale načrte. Tudi ob našem obisku v Dallasu konec decembra je bil Luka Dončić poškodovan, a si je kljub temu vzel čas za ekskluzivni intervju za našo televizijo.

Prepričali smo se lahko, kakšen zvezdniški status uživa kapetan slovenske košarkarske reprezentance v Dallasu. Odprl nam je vrata v zaodrje franšize, ki verjame, da ji bo prav Slovenec prinesel nov naslov. Pokazal nam je, da med obveznosti zvezdnika lige NBA ne sodijo zgolj treningi in tekme.

O mojstrovinah Luke Dončića na igrišču, ki navdušujejo ljubitelje košarke po vsem svetu, smo se pogovarjali s trenerjem Mavericksov, Jasonom Kiddom. "Luka je star 25 let, toda košarko igra z duhom otroka in uživamo, ko ga gledamo." Z njim se strinjata tudi oba Slovenca, ki tvorita strokovni štab moštva, kondicijski trener Anže Maček in pomočnik trenerja Marko Milić: "On ima pozitivno glavo otroka, ki misli in verjame in ve, da je vse mogoče, in stvari se mu dogajajo. Vse to dela s pogumom, nasmeškom in talentom, premika te neke meje, da mi samo gledamo."

In dobili smo dokaz, da je prav Luka Dončić tisti, zaradi katerega so tekme Dallas Mavericksov v zadnjih sezonah razprodane. "Hvala, Luka," pravijo navijači, ki komaj čakajo, da se slovenski zvezdnik vrne na parket. In česa si sam najbolj želi v letu 2025? V oddaji 24UR FOKUS.