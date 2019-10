Šarec o dodatku za delovno aktivnost, zlorabah socialnih pravic, ter o krofih in klobasah

"Ne bi rekel, pa niti ni tako pomembno. Pomembno je, da se sam s tem ne strinjam, ne strinjam s takšnim delovanjem. Zato sem tudi pozval ministrstvo za finance, da pripravi sklep, da gremo na dopisno sejo vlade, ker bi od SDH radi pojasnila. Me pa malce zaboli, če je LMŠ kriva, za nekaj, kar ni storila. Ker mi smo eno leto v državni politiki, ve se, čigavi kadri so kje in katere stranke so dlje na sceni."

"Tam je rezultat, da sta zdaj oba brez službe. Kar pa se tiče Petrola, je jasno, čigavi so nadzorniki, mislim, da LMŠ tam nima svojih kadrov," je dejal Šarec."Z gospodom Berločnikom sva govorila v Moskvi, želel je priti predstaviti svoje projekte, vizijo za naprej. Rekel sem mu, da bomo našli nek termin. Glede na to, da je bil menedžer leta, glede na to, da so rezultati dobri, je to malo lovska – da potem slišiš za razhajanja v konceptu." Tej razlagi Šarec "ne verjame najbolj".

"Tukaj ne gre za kakšno hudo afero. Inšpektorat za javni sektor to raziskuje in ko bomo videli izsledke, bo to dobil tudi Knovs. Tu se referiram na najbolj izkušenega slovenskega politika, ki je že 30 let v slovenski politiki, to je Janez Janša – ko je bil predsednik vlade je točno v parlamentu povedal, da Knovs ni pristojen za preverjanje, in tega se tudi mi držimo,"je zatrdil.

Glede afere z zaposlitvijo Šarčeve kolegice na Sovi, je premier dejal, da ne gre za njegovo kolegico, saj "ne sodelujeta že več kot deset let, tako da ta izraz ni primeren". Vztrajno zanika, da bi ji uredil zaposlitev na Sovi, a vprašanju novinarke Maje Sodja , ali bi v primeru, da bi bil predsednik vlade Janez Janša in bi na Sovi zaposlili njegovo kolegico, verjel, da Janša nima nič s tem, se je izognil.

Vlada namerava ukiniti dodatek za delovno aktivnost, s tem pa naj bi želela ljudi spodbuditi, da se zaposlijo. A vlada s tem ukrepom jemlje tudi ljudem, ki so zaposleni, ampak zaslužijo tako malo, da se stežka prebijejo čez mesec. Gre za argumente, ki ne zdržijo, ki so do revnih celo ponižujoči. "Argumenti zdržijo, kajti ti ljudje, ki delajo na ta način, ne bodo imeli pokojnine oziroma jim ne teče pokojninska doba," je odgovoril Šarec - a pri omenjenem gre za ljudi, ki opravljajo prostovoljna dela. Kaj pa ljudje, ki imajo službe, a zaslužijo tako malo, da ne preživijo, ga je izzvala novinarka?

"Ne gre za to. Gre za to, da je bil to krizni ukrep, sprejet v času najhujše krize in zato teh argumentov o zmanjševanju socialnih transferjev ne morem sprejeti. Glede na to, da imamo danes 150 milijonov evrov več socialnih transferjev, ko je konjunktura, ko delovne sile primanjkuje - da imamo danes 150 milijonov transferjev več, kot smo imeli v času najhujše krize, tukaj je očitno nekaj narobe. In ministrstvo je pripravilo ukrepe, kako ljudi spodbuditi k temu, da bi imeli redno zaposlitev, da bi jim tekla pokojninska doba, in da bodo imeli na koncu tudi seveda tudi pokojnino."

Ampak vseeno se zastavlja vprašanje - zakaj jemati najrevnejšim, ko nam gre dobro. Anita Ogulin iz Zveze prijateljev Mladine je med drugim za premierja dejala, da 'nima pojma o realnem stanju, da ne ve, kdo vse je v Sloveniji reven' - to so tudi družine z zaposlenima staršema.

"To dobro vem, vem pa tudi, da imajo matere samohranilke otroške dodatke, oproščene so plačila vrtca, malice in drugih stvari - tako da je poskrbljeno za te zadeve," trdi premier. "Ne morem pristati na to, da nismo socialno čuteči, seveda smo, in tudi sam sem v svoji politični karieri videl veliko tovrstnih primerov in smo jim tudi pomagali na različne načine. Tukaj pa je treba sistemsko urediti zadeve."

Po njegovih besedah lahko na celotno zadevo gledamo tudi"drugače - da ljudje, ki imajo v tujini na računu 200.000 evrov, pa nimamo podatka oziroma se ne šteje v premoženje, štejejo se samo obresti, pa so upravičeni do socialnih transferjev. Tako da je veliko anomalij,"je trdil Šarec.

A zakaj se potem ne kaznuje tiste, ki izkoriščajo sistem, zakaj se jemlje vsem? "Ravno zato ministrstvo pripravlja tudi ukrepe, ki bodo te anomalije odpravile. Ogromno je zlorab socialnih pravic. Sedaj smo delali na tem, da mi sploh lahko vpogledamo v to, ali ima nekdo račun v tujini, do naše vlade se niti tega ni dalo pogledati. Pa je to samo en računalniški program, ki ni zahteval veliko časa in truda, ampak mi smo to naredili."

A dejstvo je, da je s tem ukrepom vlada požrla svojo besedo – v koalicijski pogodbi je namreč zapisano: "dvignili bomo dodatek za delovno aktivnost za prejemnike denarne socialne pomoči". A sedaj se ta dodatek ukinja.

"Ta dodatek je bil krizni ukrep. Ponavljam, sprejet je bil v času najhujše krize. Danes delovne sile primanjkuje in ministrstvo bi rado s temi ukrepi doseglo, da bi ljudi bolj spodbudili k redni zaposlitvi," je vztrajal Šarec. "Ta dodatek ne prispeva k tistim ciljem, ki smo si jih zadali."