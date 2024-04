1. maja 2004 je Slovenija postala polnopravna članica Evropske unije. To je bila peta in največja ter najbolje pripravljena širitev Evropske unije v njeni dosedanji zgodovini. Na predvečer slovenske priključitve evropski družini sta se na mejnem prehodu Rožna dolina srečala tedanji slovenski predsednik vlade Anton Rop in takratni predsednik Evropske komisije Romano Prodi. "Še danes mi gredo kocine pokonci, ko se spomnim tistega dne," dve desetletji kasneje na mestu, kjer se je pisala zgodovina, pripoveduje Rop.