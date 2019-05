Slovenci na vrhu sveta

Ob tej okrogli obletnici prvega slovenskega vzpona na Mount Everest smo v rubriki 24UR Fokus pripravili dokumentarno zgodbo v dveh delih o zgodovini slovenskega himalajizma. Od izjemnih arhivskih posnetkov do vrhunskih dosežkov, od prvega vzpona do sedanjosti, od pripovedi akterjev do analize osebnosti alpinistov.

NovinarkaMaja Roš Kanellopulos se je zakopala v ure in ure materiala in pripravila dokumentarec v dveh delih, v katerem so sodelovale žive legende slovenskega in s tem svetovnega alpinizma. Prvi del Fokusa bo na sporedu nocoj, drugi pa jutri zvečer v oddaji 24UR na POP TV.