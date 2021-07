Slovenija, športni fenomen

Poleg Pogačarjeve zmage smo se Slovenci nedavno veselili prve uvrstitve košarkarske reprezentance na olimpijske igre, ki se bodo čez pet dni začele v Tokiu. Naše košarkarje smo obiskali na zadnjih pripravah pred odhodom v deželo vzhajajočega sonca. V Radovljici smo se pogovarjali z Markom Miličem, ki je član reprezentančnega strokovnega štaba. "Uspeh je ogromen, prebiti se med 12 najboljših reprezentanc na svetu, je res velik uspeh. Mi nismo prišli v Kaunas pod pritiskom, da se moramo uvrstiti na olimpijske igre in prav zato nam je uspelo. Fantje so veliki prijatelji, na igrišču se nikogar niso bali in so spisali zares neverjetno zgodbo." Slovenski košarkarski preporod se je zgodil leta 2017, ko je takratna reprezentanca z Goranom Dragićem na čelu osvojila evropsko krono. Dragić je kapetanski trak prepustil izjemnemu Luki Dončiću, ki zdaj narekuje utrip košarkarske izbrane vrste.