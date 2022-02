Slovenski igralci, ki jih je prepoznala tujina

Ne gre le za priznanje in žaromete – vzhajajoča zvezda je predvsem priložnost. Za predstavitev filmskemu svetu onkraj naših meja, spoznavanje agentov, projekte v tujini. Za preboj. "Nisem vajen te vrste pohval, v našem prostoru niso običajne. Zato to pomeni toliko več, ko prihaja iz okolja, ki te načeloma ne pozna," nagrado komentira Timon Šturbej.

Aleksandra Balmazović, prva slovenska prejemnica berlinske nagrade, se z veseljem spominja leta 2005, ko ji je priznanje, kot pravi, odprlo nekaj evropskih vrat: "Takrat sem dojela, kje smo mi … Malo smo v vati tukaj. Moraš grabiti, iskati, hoditi na kastinge, delati 'self tape'. Takrat sem dobila agenta za nemško govorno območje. Nekaj let sem tudi dobro delala v Nemčiji. Znam nemško, ampak tako ali tako ne igraš Nemcev. Igrala sem že v nemščini z moldavskim, madžarskim in bosanskim akcentom. Vse te akcente sem preštudirala."

Prvak ljubljanske Drame, Marko Mandić, je prepričan, da marsikatere vloge ne bi odigral, če prav na festivalu v Berlinu ne bi spletel tesnih vezi in stikov. Tam je dobil agenta, ki ga, kot pravi, občasno ’potisne’ v določen projekt v tujini. "Takrat je bilo možno, da si bil bil bolan, pa si šel vseeno na tako prireditev. Imel sem 38 stopinj vročine in medtem ko me je ponoči tresla vročina, ko sem se potil ter menjaval posteljnino in pižame, sem si rekel: Eh, pomembno je, da greš tja, da izkoristiš srečanje s temi ljudmi v živo," se spominja Mandić.

"So agenti, ki sedijo za različnimi mizami. Ti se presedaš, se predstaviš, poveš, kdo si, kaj delaš. Nihče te ne pozna. Oni vedo samo to, da si med temi desetimi, izmenjaš si kontaktne podatke. Tako deluje ta biznis," pravi Jure Henigman, ki ga poznamo tudi po vlogi profesorja Sama v seriji Gospod profesor. Kljub priložnosti, ki jo predstavlja takšna nagrada, je Henigman prepričan, da lahko najzahtevnejše vloge igraš ravno doma, v svojem jeziku.

Naši uveljavljeni igralci za 24UR Fokus govorijo o priložnostih za preboj v tujini, o igri, vlogah, v katere se prelevijo na odru in pred kamero, ter o tem, ali je Slovenija spodbudno okolje za igralski poklic.