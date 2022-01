Nika Zupanc je izjemna industrijska oblikovalka z jasnimi stališči o svojem delu, pa tudi o družbi, o svetu, v katerem smo se znašli. Za 24UR Fokus pripoveduje: "V oblikovalski stroki nič ne moreš narediti na lepe oči." Pogosto izziva in preizkuša meje. Dokazala je, da sta tudi rožnata barva in čipka lahko del resnega oblikovanja. Prvi preboj zanjo je bil, ko je njeno zibelko z emblemom srca za svojo hčer kupil sloviti arhitekt in oblikovalec Philippe Starck .

Izdelki Nike Zupanc so tako zaželeni, da jih celo ponarejajo. Proti temu se ne moreš boriti, pravi, zato ponaredke vidi kot neke vrste poklon, priznanje. Skozi leta je zgradila edinstven oblikovalski slog, postala je iskano ime, kar dokazujejo številna sodelovanja. Med zadnjimi z italijanskim proizvajalcem pohištva Natuzzi. "Takšna sodelovanja so zame izziv, ker moraš razumeti podjetje, ki te najame, in tudi, zakaj so prišli ravno k tebi." Zaradi nenehnih izzivov si ne želi ustvarjati le za lastno blagovno znamko. "To, kar delam, sem si vedno želela delati. In sem zelo hvaležna, da lahko hodim po tej poti na tak način, kot hodim."

Naša druga sogovornica je oblikovalka nakita Olga Košica. Je magistrica umetnosti, ki se je urila na prestižni londonski kraljevi univerzi za umetnost. Je vodja oblikovanja nakita celjske zlatarne, predavateljica in prejemnica številnih mednarodnih nagrad. Njeni kosi nakita so izdelani v različnih tehnikah, uporablja vse vrste materialov: zlato, baker, jeklo, umetne mase, smole, steklo, kamne, les. "Noben material ni težek. Če ga osvojiš, če veš, kaj so njegove zakonitosti, prednosti, slabosti, potem je vse užitek." Izkušnje, ki jih je nabirala v tujini, so dragocene, pravi. Izmenjava informacij in znanja pa neprecenljiva.

Tujina je na široko odprla oči tudi modnemu oblikovalcu Petru Movrinu. Zunaj je zaživel, se otresel kalupov. Po uspešno zaključenem magistrskem študiju na slovitem londonskem Central Saint Martins je delal za prestižno modno znamko Alexander McQueen, kasneje še za najpristnejšo britansko znamko Burberry. A bilo je naporno, se spominja, to so modni konglomerati, ki ogromno zahtevajo, a tudi veliko dajo. "Naučil sem se zelo hitro narediti dober šiv, dober dizajn." V Sloveniji so najbolj odmevala Movrinova sodelovanja s svetovnimi zvezdami Lady Gaga, Beyonce, Bjork, Jennifer Lopez, Nicole Kidman, Demi Moore. "Zunaj pa je pomembna vsebina, ki jo ustvariš, in ne toliko, kdo to vsebino kupi ali nosi."