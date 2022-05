Spolne zlorabe v Katoliški cerkvi: 'Vsi so vedeli, a so bili slepo, pokorno tiho'

To je srhljivo pričevanje ene od žrtev spolne zlorabe duhovnika Marjana Zupanca. Ker je družbena stigma štiri desetletja po zlorabah še vedno velika, se ne želi javno izpostavljati. A o grozljivih zlorabah iz svojih najstniških let za 24UR Fokus pripoveduje, kot bi se dogajale včeraj. "Vsi, ki so spremljali dogajanje, vedo, da je bil župnik grob do fantov. Do punc pa na en način pokroviteljski, na drug način si je pa v vsakem razredu veroučne skupine izbral eno žrtev. / … / Opazen znak na župniku je bil na mezincu ostrižen noht v špico. To je bil tisti noht, ki se je zapičil v roko in je bila to na začetku fizična zloraba, dokler te ni pospremil v svoje prostore, tam pa spolno zlorabljal."

Zlorabo je pred leti prijavila na škofijo. "Zapomnila sem si najbolj to, kako mi je takratni generalni vikar rekel: 'Gospa, veste, to so hude obtožbe. Veste, vsi smo rojeni z izvirnim grehom in vsi smo krvavi pod kožo.' A je to primerno za nekoga, pred katerega pride žrtev spolne zlorabe, tudi če samo z izjavo? Zdaj sem jaz tista, ki moram delati pokoro zaradi tega?" Spregovorila je tudi zato, da bi tedaj zaščitila druge otroke. Duhovnika so namreč pred tem – čeprav je bil tudi pogojno obsojen – zaradi novih prijav zlorab več let premeščali iz župnije v župnijo. "S premestitvami iz ene župnije na drugo so mu samo dali to možnost, da je širil teren, da je spoznaval nove žrtve, da je zlorabljal nove otroke. Cerkev v tem primeru ni naredila nič, samo še več škode."

Samo v zadnjih treh letih je Ekspertna skupina za zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih pri Slovenski škofovski konferenci obravnavala 31 prijav žrtev spolnih zlorab, ki naj bi jih zagrešilo 10 duhovnikov. Vse primere so predali policije. Gre sicer večinoma za zlorabe, ki so se dogajale pred časom, pojasnjuje Janez Cerar, duhovnik in koordinator zavoda za zaščito žrtev spolnih zlorab v cerkvi Dovolj.je, v mladosti tudi sam žrtev spolne zlorabe duhovnika. "To je predvsem to, da so se žrtve opogumile in povedale za dejanja, ki so se zgodila že pred desetletji. Ki pa so bila lahko doslej prikrita zaradi tega, ker se žrtev še ni odločila, da bi spregovorila. Včasih pa tudi zato, ker so institucije uspešno prikrivale in se zavile v molk; ali celo v ta mafijski molk – omerta."

Molk, skrivanje, varovanje storilcev – takšna je bila politika cerkvenih skupnosti po vsem svetu, pojasnjuje religiolog dr. Aleš Črnič s Fakultete za družbene vede. Cerkev v Sloveniji ni bila tukaj nobena izjema. "Kultura prikrivanja, sistematičnega nesoočanja, pometanja pod preprogo je nekaj, kar smo videli v vseh katoliških skupnostih po svetu. Ponekod so se s tem začeli soočati že pred časom, pri nas to mogoče začenjamo šele sedaj, ampak ta mehanizem je bil povsod zelo zelo podoben. Tako da gre zelo očitno za nek strukturni problem, ki je vtkan v sistem cerkve kot takšne, zato ga je pač treba tudi sistemsko reševati. To je težko, zahtevno, je pa treba nekje začeti."

"V imenu Cerkve na Slovenskem se opravičujem vsem žrtvam spolnega nasilja. Nobena žrtev ni kriva za zlo, ki ji je bilo storjeno, pa se nikdar ne bi smelo zgoditi." To pa je prvo, javno opravičilo žrtvam spolnih zlorab v slovenski Katoliški cerkvi. V začetku aprila ga je spisal novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Vse lepo in prav – je jasen Janez Cerar –, a opravičilo je le prvi korak. "Jaz osebno najprej pričakujem, da se opravičilo izreče osebno žrtvam, potem pa, da se izreče javno, ne zgolj deklarativno, pač pa pred mikrofoni, z očmi uprtimi v javnost. In da se potem od javnosti tudi sprejme morebitna vprašanja, dvome, mnenja."

Temu pritrjuje tudi dr. Aleš Črnič. "Za prave korake bo treba še počakati. Slovenija bo prej ali slej morala slediti drugim cerkvam, v drugih državah, kjer so ustanovili neodvisne komisije za ugotavljanje dejanskega stanja. To nas še čaka."

A vrh Katoliške cerkve v Sloveniji predloge o tem, kako zasnovati neodvisno komisijo, se lotiti preiskovanje spolnih zlorab, šele zbira. Ekspertna skupina za zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih pri Slovenski škofovski konferenci pa od novembra lani – ko ji je potekel mandat – ne deluje več. Kako se bo torej cerkev v Sloveniji odločneje soočila s temno senco spolnih zlorab? Kaj pričakuje papež Frančišek?