Vilfan: Šport potrebuje svoje ministrstvo

Začnimo pri globalnih slovenskih športnih zvezdnikih: košarkar Luka Dončić , nogometaš Jan Oblak , hokejist Anže Kopitar , kolesar Tadej Pogačar ... Status, ki ga v svetu športa uživajo, je nekaj nepredstavljivega. Ko na olimpijskih igrah zablesti v vsem svojem sijaju Janja Garnbret in na največji tekmi v karieri potrdi sloves največje vseh časov v športnem plezanju, ko se v judu z Andrejo Leški nadaljuje tradicija slovenske superiornosti v kategoriji do 63 kilogramov, ko Slovenija po 16 letih znova dočaka plavalni finale ( Neža Klančar ) v najmnožičnejši disciplini 50 metrov prosto, je na mestu vprašanje, kje so meje slovenskega športa?

Praktično vsak tekmovalni dan na največji sceni so sledi zarisane na novo. Sledi, ki jih puščajo kajakaši in kanuisti, atleti, odbojkarji, motokrosist Tim Gajser, rokometaši, nogometaši in mnogi drugi so neverjetne. Nemogoče je našteti vse, ki dnevno zaznamujejo slovenski šport na največji svetovni sceni, saj se dnevno med zvezde izstreli nekdo drug. Dejstvo je, da so z dosežki na vseh ravneh pri navijačih in številnih podpornikih postavili lestvico pričakovanj zelo visoko. "Postali smo prezahtevni," je iskren Dejan Vinčić, soustvarjalec vseh največjih uspehov slovenske reprezentančne odbojke, od prve medalje na evropskem prvenstvu 2015 do danes. Zastopati barve Slovenije na največjih tekmovanjih je vsem v veliko čast, volja in želja, ko oblečejo dres z državnim grbom, je na najvišji ravni. Z nastopi navdihujejo množice, mladi v slovenskih športnikih najdejo vzornike, vsi si želijo po njihovih stopinjah.

In ne le v dresu s slovenskim grbom, časti, ki so jih slovenski športniki deležni na tujem, kjer predstavljajo predpogoj za uspeh moštva, so deležni redki tujci. So sinonim za uspeh, zaupanja vredni soigralci, vodje na in izven igrišča. Blaž Janc, kapetan slovenske rokometne reprezentance, pri Barceloni opravlja vlogo četrtega kapetana, Jan Oblak, kapetan slovenske nogometne reprezentance, je pri španskem nogometnem velikanu Atletico Madridu namestnik kapetana, Anže Kopitar je kapetan kultnega moštva hokejske lige NHL Los Angeles Kings. "Skoraj ne mine dan, da me nekdo od soigralcev ne bi vprašal česa o slovenskih športnikih, ko pridem na trening. Najpogosteje, če sem videl, kako je igral Dončić, ali pa v času najpomembnejših kolesarskih dirk, kako neverjetna sta Pogačar in Roglič. Skratka neverjetno. Ne morejo se načuditi našim uspehom," je jasen Janc.