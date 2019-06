Stari starši 10 kilometrov, starši pet kilometrov, otroci le še 300 metrov

Govorili bomo tudi o gibanju otrok. Športna vzgoja v naših šolah je odlična, imamo dober šolski kurikulum, izobražene učitelje, večinoma dobro opremljene dvorane, pripoveduje Gregor Starc z ljubljanske Fakultete za šport. A vendar smo dolga leta spremljali upadanje telesnih sposobnosti otrok. Stvari so se začele premikati na bolje šele v zadnjem času. A kljub spodbudnim rezultatom zadnjih let, opozarjajo strokovnjaki, se bo treba še veliko ukvarjati z zelo preprostimi, a zelo pommebnimi stvarmi, ki manjkajo našim otrokom - zelo pogosto imajo premalo proste igre, ki je zelo pomembna za telesni in psihični razvoj otrok, in preveč organiziranih dejavnosti.

Kakšne so razlike med lenobnim, takoimenovanim klecajočim slogom teka in pravilno tehniko, pojasnjuje Praprotnik za 24ur Fokus, ki bo na sporedu nocoj in jutri zvečer v dveh delih torej, v oddaji 24ur Fokus. Kako pomembna je ustrezna priprava na športne napore, kako začeti s športom, kdaj smo pripravljeni za maraton, kdo ga lahko preteče, kakšen naj bo naš napredek ... poudarjajo strokovnjaki, tudi Branko Škof s Fakultete za šport. "Postopnost je osnovno načelo, vsak začetnik ga mora spoštovati".

Kakšne so razlike med lenobnim, takoimenovanim klecajočim slogom teka in pravilno tehniko?

"Ko smo delali raziskave o tem, kakšen je bil raduis samostojnega gibanja enajstletnikov, smo ugotovili, da so imeli sedanji babice in dedki, ko so bili stari 11 let, radius gibanja nekje 10 km okrog svojega doma; njihovi sinovi in hčerke, ko so bili stari 11 let, okrog pet kilometrov; sedanji enajstletniki pa se gibljejo zgolj nekje 100, 200 ali 300 metrov od svojega doma," pojasnjuje Starc.

O gibanju otrok, razlikah med generacijami, pomenu gibanja za zdravje ... nocoj in jutri v rubriki 24ur Fokus v oddaji 24ur. Tudi o napakah, ki jih delamo številni rekreativni športniki ali pa tisti, ki šele začenjamo z aktivnim gibanjem ... Kako izbrati pravilno med številnimi možnimi vadbami - do pilatesa do bodypumpa, od joge do fitnesa, bootcampov, plavanje, tek ... Ni namreč vse primerno za vsakogar, opozarjajo strokovnjaki, ki govorijo za 24ur Fokus. Zato nocoj in jutri ne zamudite oddaje 24ur.