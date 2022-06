Strip – čtivo za vse generacije

Zvitorepec, Trdonja in Lakotnik, ki so osvojili na tisoče slovenskih otrok, letos praznujejo častitljivih 70 let in njihove prigode z leti niso nič manj zanimive. Še vedno ga radi beremo in še vedno se tiska, tudi v barvah. In prav Miki Muster je v 50. letih poskrbel za razcvet slovenskega stripa, formo, za katero je pomembna tako likovna kot pripovedna nota. Literatura, ki je doživela številne pretrese in je dolgo veljala za šund, ima danes ustrezno veljavo – ne beži od nobenega žanra in prejema najprestižnejše nagrade.

Stripovska scena je v Sloveniji majhna. Skoraj nihče, ki stripe riše, ne živi izključno od tega. Gre za izjemno zamudno delo, ki velikokrat, posebej ko se bližajo roki, terja noči brez spanca. "Veliko avtorjev riše reklame, ilustracije in karikature. Samo od stripa je težko živeti v Sloveniji", pojasnjuje Iztok Sitar, stripar in avtor knjige Zgodovina slovenskega stripa. Slovenski striparji so večinoma samouki, pove Ciril Horjak, priznan ilustrator in stripar: "Američani imajo šole, Francozi in Belgijci prav tako. Mi tega nimamo in smo deformirani. Imamo izredne avtorje, ki imajo nekaj lukenj v znanju. Nedvomno je čas, da se v srednjih šolah za oblikovanje in na likovni akademiji temu predmetu posveti več časa." icon-expand Muster je bil pionir slovenskega stripa in eden najuspešnejših ustvarjalcev na področju stripa in risanega filma. FOTO: Bobo Kako pa strip v resnici nastaja? Mnogi avtorji so tuš in čopič v zadnjem času zamenjali za digitalno pero. Tudi zato so originalne table, na katerih so stripe do pred kratkim risali, postale zelo priljubljene med zbiratelji in na licitacijah dosegajo vrtoglave zneske. Ekipa 24ur Fokus se je pogovarjala s številnimi striparji, obiskala je striparnice in preverjala, kako strip v resnici nastaja. icon-expand