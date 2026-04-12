Fokus

Subkulture – od upora do identitete

Ljubljana, 12. 04. 2026 07.00 pred 59 minutami 2 min branja 2

Petra Čertanc Mavsar
N PUNK2 024 frame 97

Od prvih subkultur po drugi svetovni vojni do hipijev, Woodstocka in punka kot surovega odgovora na krizo časa. So subkulture samo še slog oblačenja ali še vedno prostor upora, pripadnosti in identitete?

Na glasbenem odru, v skejt parku, na ulici ali na koncertu. Poleg vrednot, ki jih delijo in glasbe, ki jo poslušajo, pripadnike subkultur določata videz in govorica. Kdo so, kako se oblačijo in kaj s tem sporočajo?

Govorijo o svobodi, dovoljenem kaosu, ustvarjalnosti in občutku, da nekam pripadaš. Za Laro, Domna, Amadeja in Žigo je metal več kot glasba – je dom. Prostor, kjer lahko izraziš sebe, brez filtrov in prilagajanja. Čeprav jih njihov videz pogosto postavlja na rob, metal temelji na močni skupnosti, solidarnosti in kritiki družbe.

"Punk je meni kot nek način življenja, ni samo glasba. To živiš, ponotranjaš, to ti si", pravi Neja Kapus, gimnazijka, ki se je vedno počutila drugačna od večine njenih sovrstnikov. Danes pa se je našla v punk subkulturi, s prijatelji, ki poslušajo enako glasbo in imajo enak pogled na svet.

Je upor še živ?

Subkulture še vedno obstajajo, a so drugačne - bolj so prehodne in manj uporniške. Niso več nujno upor proti sistemu, temveč bolj stil in način izražanja. Spremenila se je družba in razpadel je takoimenovani kulturni center, pojasnjuje dr. Peter Stankovič, predavatelj na Fakulteti za družbene vede. "Včasih smo imeli mono kulturo. So bili Beatli, je bila Madonna, James Bond, Superman. Danes teh centrov ni več. Teoretično je Taylor Swift, še edina ikona popa, ki je široko poznana. Izven tega množica glasbenikov, filmov žanrov. Vsak je v nekem svojem svetu"

Korenito se je denimo spremenila tudi Hiphop subkultura, ki se nastala v razpadajočih soseskah Bronxa v 70. letih, kot odgovor mladih, ki niso imeli glasu v družbi.  Danes je "hiphop v občutku, v tem, da stvari tečejo, da so gibljive, da se premikajo. Ulica nam predstavlja območje, kjer smo lahko svobodni, kjer lahko delamo, kar si želimo", pojasnjuje Filip Pavšek, pripradnik hiphop subkulture. 

Vsaka generacija ima svojo avangardo in se z nečim identificira – to je del mladosti. In prav iz te potrebe se rojevajo nove oblike pripadnosti.

Za rubriko 24ur Fokus govorijo pripadniki skate, hiphop, metal in punk subkulture. Kaj jim je pomembno, proti čemu se borijo, v kaj verjemejo?  

884x150 clanek 24ur Fokus Petra Certanc Mavsar

'Gen Z' – prihodnost Cerkve?

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Naiskreni
12. 04. 2026 08.15
Kakor vidim te "klovne", so čudaki iz razbitih revnih družin in njihov izgled je v stilu; nihče me noče, nihče me ne mara, zato kličem sebi podobne, da bomo srečni v svoji melanholiji. kar je tudi neke vrste naravni vzvod poiskati svoje krdelo, svoj klan, svojo barvo.. ljudi. ne samo oseb, ker definitivno za tako izražanje potrebuješ čustveno inteligenco. nažalost je pa tudi veliko pozerjev, ampak ti se sredi 30h ostrižejo in obrijejo in začno nositi polo majcke.. 🤣
Redka fotografija otrok Serene Williams razveselila oboževalce
5 slovenskih jezer, ki vas bodo naravnost očarala
Aprilski sončki: Kakšni so dojenčki, rojeni aprila?
Otrok naj ima na vrtu svoj kotiček
Kaj se je zgodilo z glasbeno ikono, ki je nismo videli že skoraj desetletje?
Tedenski horoskop: Ovni imajo nove ideje, dvojčke čaka živahen teden
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, tehtnice iščejo ravnovesje
Viktor Želj: 'Nova sezona bo še boljša!'
Je čokolada dobra za naše zdravje? Resnica, ki je veliko bolj kompleksna, kot si mislimo
Samo sedem dni meditacije lahko močno vpliva na vaše možgane
Zakaj se vse več ljudi sooča z nespečnostjo? Kriv je ta skriti dejavnik v domu
Kardiolog, ki je preživel srčni infarkt, opozarja na znak, ki ga mnogi spregledajo
'AI šepetalci', Sam Altman in mit genija: kje je meja med vizijo in resničnim znanjem
Kako bodo višje cene letov vplivale na denarnice turistov
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Internet je mrtev, dobrodošli v Web 4.0
Katere aplikacije najlažje vohunijo za vami? Uporabljate jih vsak dan
Skrivnost Bitcoina razkrita? Britanski strokovnjak glavni 'osumljenec'
Jagode v loncu: sladki plodovi kar v stanovanju
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Preprosto, nasitno in božansko: popolna ideja za nedeljsko kosilo
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Sanjski moški
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
