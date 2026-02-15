Sus, delulu, slay, NPC,...

Da gredo starši najstnikom na živce ni nič nenavadnega ali novega, imajo pa za to nove izraze. Na primer delulu - da si pač odrasli nekaj narobe razlagajo ali pa da si njihov vrstnik kar nekaj domišlja. Če želijo užaliti vrstnika pa mu rečejo ali napišejo da je NPC – da ne razmišlja s svojo glavo.

Za odrasle je bolje, da ne uporabljamo naslednjih izrazov: Cringe, boljši izraz je ''malo nerodno''. Slay, boljše je ''dobro si se odrezal''. NPC, bolje je ''razmisli s svojo glavo''. Sus, bolje je ''to mi je malo sumljivo''. In namesto delulu raje ''imaš malo nerealna pričakovanja''. Sleng je bil značilen še za vsako generacijo. Je drugačen od ustaljenega jezika in to je tudi njegov namen, deluje namreč tudi kot identifikator, nekaj po čemer se ljudje med seboj prepoznavajo. Tako posamezna generacija izraža svojo pripadnost, za nocojšnji 24UR Fokus pojasnjuje jezikoslovec dr. Janoš Ježovnik. ''Sleng je najbolj produktiven v mladostniškem obdobju, ga pa še vedno nekako nesemo s seboj, ko odraščamo. Dostikrat se je govorilo, da je sleng govorica mladih. Ne samo, sleng je govorica neke starostne skupine kot take. Drži pa, da je v mladostniškem obdobju mogoče najbolj produktiven.''

Govorica mladih FOTO: Posnetek zaslona

Mladi imajo različne slenge tudi znotraj istega lokalnega okolja ali celo iste šole in starostne skupine. Veliko je odvisno od družbe, v kateri se gibajo, nekateri že v srednji šoli začnejo uporabljati manj slenga kot v osnovni šoli. V zadnjem času pa je velika sprememba to, da postaja sleng bolj del pisane besede kot govorjene in to zato, saj mladi pišejo več kratkih sporočil, oziroma - tekstajo. Čeprav se nam zdi, da mladi vse več komunicirajo v angleščini, temu ni tako. Ena od raziskav, ki jo je izvedla Ina Poteko je pokazala, da so kar tri četrtine sporočil, ki jih mladi, stari povprečno 24 let, pošljejo svojim vrstnikom napisana v - slovenščini.

Govorica mladih FOTO: Posnetek videa