Svarila pred počitniškim preseljevanjem množic

Epidemija je že spremenila nekatere naše navade, zagotovo moramo nekatere spremembe, prilagoditve narediti vsi - tako ponudniki kot gostje - tudi pri turizmu. Kako drugačno bo letošnje poletje? Kako se iti zagon, da ob tem ne bi poslabšali epidemiološke slike? Množičen turizem, kot smo ga poznali ponekod doslej, je še posebej nevaren za ponoven zagon epidemije, opozarjajo strokovnjaki. O teh vprašanjih, opozorilih, o informacijah za turiste in za ponudnike, o turizmu kot panogi ... nocoj v 24ur Inšpektor.

Zelo specifično situacijo v Sloveniji ima Ljubljana, saj so običajno skoraj vsi gosti, turisti, ki tu prespijo, iz tujine. Direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek pravi, da ima Ljubljana 96 odstotkov tako imenovanega tujskega turizma in da od turizma niso odvisni le tisti, ki delajo neposredno v tej panogi, ampak tudi številne panoge, ki so povezane posredno. "Dejansko v tem trenutku gre lahko v vse smeri - lahko da bo jeseni že relativno normalno ob upoštevanju vseh zdravstvenih ukrepov, kajti zaenkrat so še vsi poslovni dogodki napovedani, odpovedan je bil en sam ... Lahko pa, da ljudje ne bodo potovali. Delamo različne scenarije ..."