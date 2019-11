'Svobode še danes ne jemljem kot nekaj samoumevnega'

A spremembe, ki so pripeljale do padca zidu, so se v Vzhodni Nemčiji začele že leta prej, pojasnjuje Katrin Hattenhauer, ena od članic nekdanje vzhodnonemške opozicije, pobudnica tako imenovanih ponedeljkovih protestov v Leipzigu. Z njo se je za 24UR Fokus v Berlinu pogovarjal Miha Drozg.

Vzhodnonemški opoziciji, ki je zahtevala reformo družbe in demokratične spremembe, se je Katrin Hattenhauer pridružila med študijem v Leipzigu. Sprva so se na skrivaj sestajali v cerkvi svetega Nikolaja. 4. septembra 1989 pa so stopili na ulice. Fotografija, na kateri Katrin Hattenhauer drži transparent z napisom "Za odprto družbo s svobodnimi ljudmi", je tedaj obkrožila svet.

"Za nas ni bilo pomembno, da ta posnetek vidijo po svetu. Za nas je bilo pomembno, da ljudje v naši državi to vidijo in si rečejo: o vau, nekaj se je začelo v Leipzigu, začela se je miroljubna revolucija. Mogoče bi se temu pridružili," pojasnjuje Katrin Hattenhauer. Teden dni kasneje so jo aretirali, a 9. oktobra 1989 se je na ulicah Leipziga zbralo kar 100 tisoč ljudi. Proteste so organizirali tudi v drugih vzhodnonemških mestih, režim razvoju dogodkov ni mogel več slediti.

Mesec dni kasneje, ko je padel zid, je bila v Berlinu, povsem po naključju, tudi Katrin Hattenhauer. Ker so jih oblasti odvzele potni list, je nezakonito zapustila Leipzig, da bi v Berlinu s prijatelji praznovala svoj rojstni dan. "Za nas je bila to neverjetna noč. Zelo sem hvaležna, da sem lahko bila tukaj, da sem videla to veselje, da sem videla, kako blizu so si bili vzhodni in zahodni Nemci tiste noči," se spominja danes.

Če zid 9. novembra 1989 ne bi padel, bi bila Katrin Hattenhauer verjetno zelo dolgo v zaporu. "Ne živim prav daleč od Brandenburških vrat," pripoveduje za Fokus. "In vsakič, ko se s kolesom peljem skozi, ni nikoli normalno. Ustavim se in se včasih iz čistega veselja peljem s kolesom sem in tja. Samo zato, da lahko uživam v tem, da lahko grem sem in tja skozi ta vrata. Tega nikoli ne jemljem kot nekaj samoumevnega, še vedno ne, vse do danes."

Celoten Fokus o Berlinskem zidu, življenju ob njem, zgodovini in politiki si lahko ogledate v jutrišnji oddaji 24UR.