'Ta dan sem bila prvič tiho. Nisem povedala, da nimam moža, ampak ženo'

Polona Janežič pravi: "Toliko sovražnega govora, plakatov, javnih mnenj znanih ljudi, ki vplivajo ne mišljenje drugih, te pa prizadene, ker vidiš, da drugi odločajo o tem, kako ti lahko živiš, čeprav se jih to sploh ne tiče, jim nič ne škodi." Vanja Djuran opiše dogodek in dan, ko je bila prvič tiho, ko ni povedala, da nima moža, ampak ženo. Dan, ko je videla plakat, ki jo je užalil in prizadel. "Sem se ustavila na semaforju in sem morala to poslikati, ker se mi je zdelo, da mi nihče ne bo verjel, ker še sama sebi nisem verjela. In ta dan sem prvič bila tiho, nekdo me je vprašal, ali imam družino, otroka. Rekla sem, da imam otroka, potem je pa nekdo rekel: ... tvoj mož ... in sem bila tiho, nisem rekla, da nimam moža, da imam ženo. In mi ni bilo jasno, zakaj nisem povedala, da imam ženo. ... Ker nisem vedla, v kakšnem okolju se nahajam."

"Smo manj tolerantna družba, kot si mislimo, da smo," pravi dr. Alenka Švab. Profesorja Alenka Švab in Roman Kuhar sta avtorja prve sociološke raziskave v Sloveniji, ki je zajela področje spolne identitete, istospolnih partnerskih odnosov, razkritja, nasilja. Prvo raziskavo sta opravila leta 2003 in 2004, drugo 10 let kasneje. Kaj je drugače, kaj se je spremenilo? Po raziskavi iz leta 2014 so izkušnje gejev in lezbijk, ko povedo, da so istospolno usmerjeni, sicer boljše, a nasilja nad istospolno usmerjenimi je še več. Vsak drugi je namreč že doživel eno izmed oblik nasilja, od posmehovanja in izsiljevanja do spolnega nasilja, ob tem pa dr. Alenka Švab izpostavlja še: "Je celo prišlo do poslabšanja, do višjega deleža izkušenj nasilja v šolskem okolju. V prvi raziskavi so poročali v 22 odstotkih, v drugi pa 44 odstotkov. Gre za podvojitev."



Dr. Alenka Švab med drugim pojasnjuje: "Je pa nasilje pogosto tudi doma. Sprememba je v tem, da je zdaj sicer večje sprejemanje v družini, so pa mehkejše oblike, recimo čustveno izsiljevanje, prepiranje in pa takoimenovani prozorni closet. To je takrat, ko se otrok staršem razkrije, potem pa se o tem ne govori, postane tabu tema, ki se jo želi pomesti pod preprogo." Ali pa, ko starši otroku, ki se je razkril, rečejo: v redu, mi te razumemo, ne pa o tem razlagati sosedom in sorodnikom. Tudi to je oblika nasilja, saj starši s tem otroku sporočajo, da jih je zaradi njegove spolne usmerjenosti sram. "Še vedno imamo te neverjetne zgodbe zavračanja, siljenja otrok v psihiatrične ustanove, na zdravljenje zaradi njihove spolne usmerjenosti; te zgodbe so redke, a je treba na njih opozoriti, še vedno so tu starši, ki mislijo, da to lahko spremenijo,"pravi dr. Švab.

