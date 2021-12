'Tam spodaj si drug človek'

Oktobra je nov svetovni rekord – 106 metrov – dosegla tudi v potopu z dvojno plavutjo, sezono pa je zaključila še z dvema naslovoma svetovne prvakinje. "Več kot to je v mojem športu izredno težko doseči, razen če bom pač poglabljala te rekorde. Ampak moram reči, da je bila to sanjska sezona," Alenka Artnik pojasnjuje v pogovoru za 24ur Fokus.

Alenka Artnik se potaplja mirno, skorajda hipnotično, a vedno nadzorovano in zbrano. In kaj ji roji po glavi, ko potuje tja dol, v morsko globino? "Najboljše je, da povsem odklopiš. Še zmeraj moraš biti prisoten. To ravnotežje med osredotočenostjo in sproščenostjo je ključno. Biti moraš torej zelo sproščen, ne smeš pa kar nekam odtavati z mislimi, kar se tam spodaj hitro zgodi. Jaz tam spodaj ne razmišljam o zadevah, ki se dogajajo na kopnem. Tam spodaj si morda celo drug človek."

Tam spodaj lahko gre marsikaj narobe. Jo je zato kdaj strah globin? "Ne, če bi me bilo strah, se ne bi mogla potapljati tako globoko. Ne strah, ampak popolna predanost – to je zelo pomembno." S potapljanjem na vdih se je začela 40-letna Alenka Artnik ukvarjati šele pri svojih tridesetih, po letih težkih življenjskih preizkušenj, po desetletju iskanja. Ni bilo naključje, pripoveduje. "Nisem vedela, kaj naj sama s sabo. In bila so res dolga leta iskanja nekega poslanstva, pomena. Morda se sliši banalno, ampak spomnim se tega prvega potopa pri 30. letih v bazenu. Samo plavala sem pod vodo in vedela: to sem jaz."

Potapljanje ji je, pravi, pozdravilo dušo. "Že voda kot element je zelo zdravilna. Tudi zadrževanje zraka, ko se potopiš pod vodo in se umiriš; takrat se avtomatično zgodijo neki procesi in mislim, da je to v bistvu začetek neke terapije." Potop v globine kot globoka meditacija, kot potovanje vase.

In kako Alenka Artnik trenira? Kako se pripravlja na globine, kjer znaša pritisk 13 barov in se pljuča skrčijo na velikost pesti? Tudi o tem nocoj v pogovoru za 24ur Fokus.