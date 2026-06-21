Telefoni, slušalke, zasloni: koliko smo pozorni v prometu?

Digitalna odsotnost postaja eden največjih vsakodnevnih izzivov v prometu – na eni strani so pešci in kolesarji, ki s slušalkami v ušesih in pogledi na zaslonih ne zaznavajo okolice, na drugi pa vozniki, ki zaradi telefonov in avtomobilskih zaslonov podaljšujejo svoje reakcijske čase.

S serijo testov smo preverili, kako močno ti sodobni motilci pozornosti v praksi spreminjajo naše vedenje in zmanjšujejo zbranost na cesti. V rubriki 24ur Fokus ob 19ih.

Postavili smo se na eno najbolj prometnih križišč v Ljubljani in šteli pešce ter kolesarje, ki med prečkanjem ceste uporabljajo telefon ali nosijo slušalke. Rezultat s terena kaže, da so tisti, ki nimajo ne telefona ne slušalk, v manjšini. Anketa med mimoidočimi je pokazala, da se sicer zavedajo nevarnosti. "Ponavadi ne gledamo v telefon, ni tako varno," pravi ena od pešk. Druga peška je na vprašanje o slušalkah med kolesarjenjem odgovorila, da jih ima tudi kdaj med kolesarjenjem. Se ji zdi varno? "Odvisno, kaj poslušaš." Pogovarjali smo se tudi s starši, ki jih je strah, ko svoje otroke spustijo na ulico, saj se zavedajo, kaj pomeni sekunda nepazljivosti na cesti. "Je bilo v družinskem krogu in med prijatelji precej nesreč, ki so se zgodile na lokalnih cestah, ki niso tako prometne, ravno zaradi tega, ker niso bili pozorni, so gledali telefon in so potem zapeljali v pešce."

Možgani enostavno odpovejo

V Celju smo z dr. Tino Cvahte Ojsteršek s Fakultete za logistiko izvedli eksperiment s posebnimi očali, ki merijo vidno polje in premikanje zenice. Rezultati analize hoje med gledanjem v telefon so pokazali, da je zaznavanje okolice, ko v roki držimo telefon, okrnjeno. "Ker niti ne zaznavamo toliko v perifernem vidu, niti ni te preusmeritve pozornosti na potencialne motnje." To dodatno pojasni na primeru branja knjige. "Ko beremo knjigo, ampak o nečem drugem razmišljamo, pa vemo, da smo sicer prebrali en odstavek v knjigi, ampak ne vemo, kaj smo prebrali. Zelo podobno je tu. Torej mi sicer zaznamo v nekem našem vidnem polju kolesarja, ki se nam približuje ali pa da se je prižgala zelena luč na semaforju. Ampak tega ne procesiramo." Še huje je, ko hojo kombiniramo s slušalkami, ki imajo funkcijo aktivnega dušenja hrupa. "Po moje vidimo največ 10 odstotkov vseh informacij, ki jih rabimo. V resnici smo prepuščeni na milost vsem ostalim, če nas vidijo," opozarja Cvahte Ojsteršek.

'Samo eno sporočilo sem poslal'

Z višjim policistom Jernejem Lotričem in višjo policistko Doris Zbašnik s PU Ljubljana smo se odpravili na teren, da bi preverili, ali vozniki in kolesarji uporabljajo telefone. Podatki za zadnjih deset let kažejo, da so policisti na naših cestah našteli že več kot 259 tisoč kršitev zaradi uporabe telefona. Vozniki morajo plačati 250 evrov in prejmejo 3 kazenske točke oziroma 120 evrov, če plačajo v roku 16 dni. Kolesarji pa 120 evrov oziroma 60 evrov. Eden izmed ustavljenih kolesarjev je dejal, da je bil na poti na eno službeno obveznost. "Jo moram precej hitro koordinirati in sem pač poslal eno sporočilo." Ustavljeni voznik, ki je prejel kazen, je pojasnil, da je uporabljal nadomestno vozilo. "Nimam povezanega telefona. V mojem avtu imam Bluetooth. Tu pač nimam." Kako sicer policisti prepoznajo voznika, ki med vožnjo uporablja telefon? "To opazimo takrat, ko se vozimo za nekim vozilom in vidimo, da vijuga. Druga opcija pa je, da ko greš mimo, pogledaš in vidiš, da ima telefon v roki ali tipka," pojasnjuje policist Lotrič.

Poligon AMZS: koliko se podaljša reakcijski čas

Kaj digitalna odsotnost pomeni pri hitrosti 50 kilometrov na uro, smo preizkusili na poligonu AMZS na Vranskem z inštruktorjem varne vožnje Tomažem Farčnikom. Pri normalni zbranosti je reakcijski čas eno sekundo, avto potrebuje od 5 do 10 metrov, da se ustavi. "Gre za približek. Če so pogoji, če je suha površina, če so ustrezne pnevmatike. Če smo mi fokusirani na neko drugo stvar na ekranu, se reakcijski čas lahko bistveno podaljša."

Vozniki ne opazijo rešilca