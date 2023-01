Terapevtske živali so velik doprinos družbi

Konji čutijo naše razpoloženje in mi čutimo njihovo. Otroci so sproščeni, lažje zaupajo svoje težave: "Veliko stvari se tukaj izve in sliši. V takem naravnem sproščujočem okolju otroci veliko lažje izrazijo svoje osebne stiske."

Mladinsko zdravilišče Rakitna letno obišče skoraj 400 otrok in mladostnikov z osebnimi stiskami, čustvenimi težavami, s strahovi, slabo samopodobo. Terapija s konji naslavlja ravno te težave, pojasni terapevtka Ajda Čampa : "Konji so posebni, potrpežljivi učitelji. Imajo izredno značilnost, da zrcalijo naše misli, vedenja in na to na nek način sporočajo," pravi.

Mešanka Mila je velika spodbuda in pomoč za otroke s kognitivnimi in gibalnimi težavami.

Podobne učinke ima tudi terapija s psi. V Centru za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo Kamnik so terapevtski psi pri pouku in terapijah prisotni že 15 let – letos jih imajo kar šest. Vsak terapevtski par – torej vodnik in pes – hodi vse leto v isti razred, k istim otrokom. Da se privadijo drug drugega. Sprostijo. Otroci se prek vaj s psom razvijajo čustveno, kognitivno in socialno, pojasni ravnateljica centra. Pomaga jim, da postopno pridobivajo na samozavesti. Otroci, ki imajo sicer težave v koncentraciji, imajo težave v ekspresiji govora, jim je neprijetno, nerodno, a ko se pogovarjajo s psom, se teh težav ne opazi. S psom si upajo. Pes daje toplino, pes je vedno tam, pes zna počakati. Pes je potrpežljiv, pes te ne obsoja, če kaj narobe poveš, svoje vtise pove ravnateljica Isabelle Morel Bera.

Mila je šestletna mešanka. V razred šestih otrok s kognitivnimi in gibalnimi težavami prihaja redno, vsak drug teden. Njena vodnica Urška Ivanovič iz društva Ambasadorji nasmeha opaža, da so jih otroci izjemno veseli: "Dostikrat se zgodi, da nek otrok ne komunicira, pa se ob psu sprosti in začne komunicirati prek njega. Dostikrat shodijo prek psa. Niti ne vedo, da delajo, ker je kuža prisoten, njim je to bolj zabava. So pa napredki," pravi.

Znotraj društva Ambasadorji nasmeha deluje približno 50 terapevtskih parov – obiskujejo vrtce, šole s prilagojenim programom, varstveno delovne centre, knjižnice, domove za ostarele, varne hiše.