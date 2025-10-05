Tiha moč iz ozadja?

Prvi soprog Aleš Musar svojo vlogo razume in jo opravlja precej aktivno. "Tukaj je v mednarodnem protokolu pozicija popolnoma jasna, je pa hkrati tudi priložnost narediti kaj pozitivnega, posebej na področju, ki ga soprog ali soproga predsednice oz. predsednika obvlada," pripoveduje za 24UR Fokus. "In mislim, da je bil to razlog, zakaj sem se odločil biti nekoliko bolj aktiven v tej vlogi." Humanitarne dejavnosti in misije, varovanje in promocija slovenske kulturne dediščine, spremljanje predsednice na obiskih v tujini, prireditvah v Sloveniji. Spremljevalni programi ob obiskih tujih državnikov, sodelovanje na mednarodnih dogodkih, konferencah.

Aktivni sta bili tudi Musarjevi predhodnici. Ledino je orala Štefka Kučan. "Prva dama Štefka Kučan je dejansko postavila neke gabarite," pojasnjuje dr. Boštjan Udovič s Fakultete za družbene vede. "Bila je nek alter ego. Predsednik Kučan kot formalni nosilec oblasti in Štefka Kučan kot, včasih smo ji rekli celo, mati naroda." Temu pritrjuje tudi direktorica Mediane Janja Božič Marolt. "Soproga prvega predsednika je imela zelo pozitiven vpliv na dogajanje v družbi, na prvega predsednika, njegove aktivnosti in je bila v družbi zelo dobro sprejeta." Po Janezu Drnovšku, ki partnerice ob sebi ni imel, jo je nasledila Barbara Miklič Türk. Nato pa Tanja Pečar, partnerica Boruta Pahorja, ki je bila precej v ozadju, prisotna le tam, kjer je bilo nujno potrebno.

Zelo aktivna je medtem – še zlasti na družbenih omrežjih – tudi soproga predsednika vlade Tina Gaber Golob. Komuniciranje določenih, t. i. mehkih političnih tem prek družbenih omrežij je sicer dandanes nekaj povsem običajnega, pojasnjuje kolumnistka, prevajalka in založnica Valentina Smej Novak. "Pogosto skušajo prav skozi te obrobne kanale družbenih medijev s to svojo mehko močjo, mehkim vplivom komunicirati tistim skupinam, ki jih načeloma ta politika, obremenjena z vsemi temi predsodki, ne zanima, do katerih mogoče ti prvinski signali ne pridejo. In tukaj je potrebne še toliko več previdnosti in taktnosti."

To, da Tina Gaber Golob redno objavlja na družbenih medijih, je nenazadnje njen posel. Od tega kot spletna vplivnica živi, se strinja tudi podkaster in politični analitik Antiša Korljan. A dodaja: "Problem po mojem mnenju nastane, ko nekdo, ki od tega živi, razvije ambicijo, da bi imel vpliv na politično dogajanje v državi. Takrat pa moramo po mojem zastriči z ušesi in se vprašati, ali je to res nekaj, kar je za družbo dobro. In moj precej jasen odgovor je: ne."