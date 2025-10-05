Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologija FokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Fokus

Tiha moč iz ozadja?

Ljubljana, 05. 10. 2025 12.30 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Miha Drozg
Komentarji
60

V nekaterih državah so skoraj tako vplivne kot politiki sami, pri nas uradnih pristojnosti nimajo. A še zdaleč niso le protokolarna senca. Kolikšna je torej moč prvih dam, zdaj prvega soproga? Kako pomembne so soproge in partnerice predsednikov vlad? Ima Tina Gaber Golob vpliv tudi na odločitve vlade? O tem nocoj v rubriki 24UR Fokus.

Prvi soprog Aleš Musar svojo vlogo razume in jo opravlja precej aktivno. "Tukaj je v mednarodnem protokolu pozicija popolnoma jasna, je pa hkrati tudi priložnost narediti kaj pozitivnega, posebej na področju, ki ga soprog ali soproga predsednice oz. predsednika obvlada," pripoveduje za 24UR Fokus. "In mislim, da je bil to razlog, zakaj sem se odločil biti nekoliko bolj aktiven v tej vlogi." Humanitarne dejavnosti in misije, varovanje in promocija slovenske kulturne dediščine, spremljanje predsednice na obiskih v tujini, prireditvah v Sloveniji. Spremljevalni programi ob obiskih tujih državnikov, sodelovanje na mednarodnih dogodkih, konferencah.

Aktivni sta bili tudi Musarjevi predhodnici. Ledino je orala Štefka Kučan. "Prva dama Štefka Kučan je dejansko postavila neke gabarite," pojasnjuje dr. Boštjan Udovič s Fakultete za družbene vede. "Bila je nek alter ego. Predsednik Kučan kot formalni nosilec oblasti in Štefka Kučan kot, včasih smo ji rekli celo, mati naroda." Temu pritrjuje tudi direktorica Mediane Janja Božič Marolt. "Soproga prvega predsednika je imela zelo pozitiven vpliv na dogajanje v družbi, na prvega predsednika, njegove aktivnosti in je bila v družbi zelo dobro sprejeta." Po Janezu Drnovšku, ki partnerice ob sebi ni imel, jo je nasledila Barbara Miklič Türk. Nato pa Tanja Pečar, partnerica Boruta Pahorja, ki je bila precej v ozadju, prisotna le tam, kjer je bilo nujno potrebno. 

Zelo aktivna je medtem – še zlasti na družbenih omrežjih – tudi soproga predsednika vlade Tina Gaber Golob. Komuniciranje določenih, t. i. mehkih političnih tem prek družbenih omrežij je sicer dandanes nekaj povsem običajnega, pojasnjuje kolumnistka, prevajalka in založnica Valentina Smej Novak. "Pogosto skušajo prav skozi te obrobne kanale družbenih medijev s to svojo mehko močjo, mehkim vplivom komunicirati tistim skupinam, ki jih načeloma ta politika, obremenjena z vsemi temi predsodki, ne zanima, do katerih mogoče ti prvinski signali ne pridejo. In tukaj je potrebne še toliko več previdnosti in taktnosti."

To, da Tina Gaber Golob redno objavlja na družbenih medijih, je nenazadnje njen posel. Od tega kot spletna vplivnica živi, se strinja tudi podkaster in politični analitik Antiša Korljan. A dodaja: "Problem po mojem mnenju nastane, ko nekdo, ki od tega živi, razvije ambicijo, da bi imel vpliv na politično dogajanje v državi. Takrat pa moramo po mojem zastriči z ušesi in se vprašati, ali je to res nekaj, kar je za družbo dobro. In moj precej jasen odgovor je: ne."

Kako pa javnost dojema angažiranost Tine Gaber Golob? Kakšen je lahko vpliv nedavne poroke? Zakaj Aleš Musar za svoje sodelovanje na protokolarnih in drugih obveznostih prejema nadomestilo za kritje stroškov? Tudi o tem nocoj v rubriki 24UR Fokus.

24ur Fokus
24UR Fokus Politika Protokol
Naslednji članek

Urgentni centri: je vojno stanje postalo nova normala?

KOMENTARJI (60)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
05. 10. 2025 13.30
Rad bi pa videl tisto prebojno listo levice
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
05. 10. 2025 13.29
+3
Moč, po moje oz. 90%slovencev misli sramota!!!
ODGOVORI
3 0
ljubečAZILANT
05. 10. 2025 13.28
+3
Ravno to je problem, ker so danes vse naše babe.. "gospe". Nobena ni za železni križec. Mi rabimo kmetice ki hočejo žleht, močnega gospodarja, ki bo veselo oral in skrbel za Slovenijo, naše feministke pa skrbijo, da SLO rabi uvažat, ker so same JALOVE
ODGOVORI
3 0
vrtnar _
05. 10. 2025 13.32
to si dobro napisal, same ja lovke
ODGOVORI
0 0
rdeca lula
05. 10. 2025 13.26
+1
za Goloba bi bil najhujši scenarij, če bi res moral še enkrat sestaviti vlado...jaz ga bom volil sam zato, da bomo čimprej na dnu, mal še fali, prej pa bolš ne bo
ODGOVORI
2 1
Korošec77
05. 10. 2025 13.23
+3
Vsaka dama je ženska, ni pa vsaka ženska dama. In ta ni. Poleg tega pa prve dame nimamo, ker Musarjeva ima moža. Drugo kar mislim, pa je, da bi Golob marsikdaj ravnal drugače kot je, pa je želel ugoditi svoji partnerki, ker bi se ji drugače zameril. Kot pravi moj sosed Rudi, pol bi pa še sam ostal, tega se je pa bal. Verjetno pa bo tu še kažin, ker ona bi otročke on pa ne več. No sama vase sta pa oba zaljubljena, tega pa ne moreta skriti.
ODGOVORI
7 4
Odisej25
05. 10. 2025 13.21
+5
Predvolilna kampanija je v polnem teku. Me prav zanima, koliko državljanov se bo odpovedalo božičnici? Morda tisti, ki so pod pritiski lastnikov podjetij, drugi pa ne. Koliko javnih uslužbencov se bo odpovedalo božičnici. Anketa na tem portalu nam ''dokazuje'' , da naj bi se 1/5 ljudi odpovedala božičnici, 10% pa razmišlja o tem. Ha ha ha
ODGOVORI
6 1
boslo
05. 10. 2025 13.28
+1
Pričakujem, da se bo večina JS odpovedala božičnici
ODGOVORI
1 0
boslo
05. 10. 2025 13.29
+1
Po drugi strani pa niso vsi krivi, da je politika nesposobna in koruptivna
ODGOVORI
1 0
Smuuki
05. 10. 2025 13.19
+12
Zelo zavajajoč naslov in fotografija pod njim. Golob in tina sta par, ampak golob ni predsednik države! Je samo prvi minister predsednik vlade. Nataša Pirc Musar je predsednica države. Samo njeni funkciji pritiče naziv prva dama. Očitno nas načrtno zavajajo
ODGOVORI
13 1
Port__CN
05. 10. 2025 13.23
+0
Si že dosegel stopnjo dobre volje ?
ODGOVORI
2 2
Stauffenberg
05. 10. 2025 13.19
+9
Macron ima zrelo ženo oz. že prezrelo, če smo iskreni. Včasih ga malo našeška, ker se spogleduje z malo maljšimi iz Italije. Naši imajo boljši okus in potrebe. Na splošno so copatarji. Če pogledamo Ivana, tam se ve, vsaj na Kosovu je tako.
ODGOVORI
10 1
boslo
05. 10. 2025 13.30
Macron ima starejšega možakarja, podobno tud Obama
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
05. 10. 2025 13.18
+2
Dobro mu svetuje ko se ze cel mandat skriva tako kot celotna vlada, na povrsje pa edino priplavajo ko se je potrebno vazit pred tujco kot na Bledu in v ZN..... 4 leta zapravljen cas in vstran vrzen denar sprememb nobenih oz. v veliko primerih na slabse, vojne se trajajo, kar je tudi prav saj je potrebno pocistit nacifasiste in teroriste. Torej zakaj bi katerikoli normalen clovek se enkrat volil to vlado in ljudi ?
ODGOVORI
3 1
Umbrela
05. 10. 2025 13.18
+8
Iz nasmeha obeh bi Alfred krasen film posnel..
ODGOVORI
8 0
Odisej25
05. 10. 2025 13.17
-2
Ja, predvolilna kampanija je v polnem teku. In vsem je jasno, da ta portal podpira desnico in zato s tračarskimi novicami nadleguje državljane.
ODGOVORI
4 6
Potouceni kramoh
05. 10. 2025 13.17
+8
Tina ima glavno besedo.Trenutno zapira urgence po Sloveniji.
ODGOVORI
9 1
Stajerc22
05. 10. 2025 13.16
+11
Gaberca ni prva dama ker Golob ni predsednik države.
ODGOVORI
12 1
Stajerc22
05. 10. 2025 13.16
+8
in tudi nikoli ne bo!
ODGOVORI
9 1
Smuuki
05. 10. 2025 13.15
+6
Predsedniški funkciji pritiče naziv prva dama. Predsednik vlade niti slučajno ni predsednik države. Pri nas je to vse malo pomešano. Pripisuje se mu mnogo preveč pozornosti. Predsednik vlade je samo prvi minister in nič več. Seveda se to počne z jasnim namenom.
ODGOVORI
8 2
PoldeVeliki
05. 10. 2025 13.15
+4
Lipicanci in Nutrije 100 hiš na mesec in 30 dni do specialsita.
ODGOVORI
8 4
juventina10
05. 10. 2025 13.13
+6
a mislite ga.escobar,zna bit ja ,taki delujejo iz ozadja,v svoj prid in škodo ostalim naokoli.
ODGOVORI
7 1
Tri pisane marjetice
05. 10. 2025 13.13
+9
Ne on in ne ona nimata nobene besede pri odločitvah. Sta samo igralca oz. klovna za zabavat rajo. Odločitve pa sprejemajo tisti ki jih v bistvu sploh ne poznamo.
ODGOVORI
10 1
BroNo1
05. 10. 2025 13.10
+17
Prva dama, vsi vemo česa. Mislim, da si renomeja nikoli ne bo popravila, žal….
ODGOVORI
20 3
Vladna norost
05. 10. 2025 13.03
+13
Važno, da je Golob srečen...tudi če počne neumnosti. Še en mandat v tej kompoziciji in smo gotovi.
ODGOVORI
17 4
Ricola Swiss
05. 10. 2025 13.04
+10
Gotovi smo že lep čas!
ODGOVORI
13 3
mario7
05. 10. 2025 13.13
-4
Če nismo propadli v letih 2020- 22,ne bomo nikoli
ODGOVORI
4 8
Artechh
05. 10. 2025 13.03
+21
Ni vsaka ženska vredna naziva dame.
ODGOVORI
22 1
boslo
05. 10. 2025 13.04
+5
Lepše in bolje ne gre napisat +++
ODGOVORI
9 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256