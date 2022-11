Tina Maze: Ljudje imajo radi eno osebo, na katero se lahko vedno obrnejo

Umazane igre v ozadju? Barada, Bobinac ali Sodržnik?

Kandidati so trije. Tomaž Barada je trenutni podpredsednik OKS, v Mariboru ima svoj športni center. Franjo Bobinac je nekdanji predsednik uprave Gorenja in predsednik Rokometne zveze Slovenije. Janez Sodržnik je predsednik Športne zveze Ljubljane. Med njimi se – kot vse kaže – bije oster boj za funkcijo prvega moža slovenskega športa. Sodržnik je namreč izpostavil domnevno vroče dogajanje pred volitvami, ki bodo 16. decembra. "Obsojam in obžalujem neetično ravnanje preostalih dveh kandidatov, saj na terenu prihaja tudi do groženj, da bo kdo izgubil službo, kar je bilo najbolj opazno pri občinskih volitvah za predstavnike OKS na skupščini," je na novinarski konferenci dejal Sodržnik. Barada je pojasnil, da proti Sodržniku ni izrekel nobene žal besede in da sta se o domnevnih grožnjah tudi pogovorila. Bobinac pa: "Vsak po sebi druge sodi, kakršnekoli grožnje ostro obsojam."

Olimpijski komite Slovenije je od ustanovitve kar pet mandatov, vse do konca leta 2014, vodil Janez Kocijančič, nasledil ga je Bogdan Gabrovec, ki po osmih letih odhaja z vrha OKS. Organizacije, ki na leto obrne okoli 8 milijonov evrov. Naša vrhunska skakalka s palico nam je v Celju, kjer trenira, pokazala, da je po 25 letih končno dobila novo blazino. Zato sta Tina Šutej in njen trener Milan Kranjc jasna: "Blazina stane 18 tisoč evrov ... če mi takih rezultatov ne bi imeli, bi še težje do nje prišli. A včasih nam kdo prisluhne, ko vidijo, da nam je kaj uspelo, da nosimo medalje."

Zimske olimpijske igre 2034

A če želimo vzgajati Tine Šutej, Tine Maze pa Primože Rogliče, Benjamine Savške, Petre Prevce in tako dalje, potem potrebujemo velik bazen športnikov, iz katerega bodo splavali šampioni. Vlagati je treba torej v društva, v okolja, v katerih otroci skozi igro spoznavajo in osvajajo različne športe. S tem se strinjajo vsi trije kandidati, ki obljubljajo podvojitev proračunskih sredstev za šport, davčne olajšave in tudi velikopotezne projekte. Sodržnik, denimo, je prepričan, da bi Slovenija v sokandidaturi z Avstrijo in Italijo lahko organizirala zimsko olimpijado leta 2034. Barada v svojem programu izpostavlja, da je treba poskrbeti za vrhunske športnike, ko se umaknejo s tekmovališč, ko se upokojijo. Bobinac pravi, da bi nekatere po športni upokojitvi zaposlili v OKS.

Kdo od trojice bo torej 16. decembra prepričal olimpijsko družino?