Tone Stojko – od sanj o boljši prihodnosti do aktualne realnosti

Legendarni Tone Stojko za nocojšnji 24UR Fokus govori o vseh teh časih; videli boste njegove fotografije od šestdesetih let prejšnjega stoletja do danes. Študentski protesti, kritike režima v nekdanji SFRJ, demonstracije Litostrojevih delavcev, slovenska pomlad, nastajanje sedanje države ... Do današnjih dni in demonstracij proti aktualni oblasti.

Tone Stojko še zdaleč ni zgolj in samo fotograf, fotoreporter. Nekoč protestni socialni pesnik, pisatelj, avtor radijskih oddaj o rocku, tehnik in montažer na RTV ... Fotografski aparat je vzel v roke že v osnovni šoli, fotografija ga je očarala, pravi. Kot fotograf je med študijem novinarstva začel pri študentskem listu Tribuna, nato je več kot 25 let delal pri Mladini. Njegov fotografski opus je zelo širok – od gledališča in sodobnega plesa do podvodnega sveta in portretov Prešernovih nagrajencev. Predvsem pa je Tone Stojko človek akcije. Leto 1968, ko so po vsej Evropi, tudi v Ljubljani potekale študentske demonstracije, je bilo leto, ko je začel s fotoaparatom dokumentirati družbena gibanja, proteste. To je bilo leto, ko ga je posrkala energija množic na ulicah.

Takrat ga je, pripoveduje, med protestnike gnala "najprej radovednost, potem službena obveznost. Takrat je bilo študentsko gibanje vsepovsod na svetu na vrhuncu." "Res pa je, da sem izhajal s socialnega dna in me je že to gnalo. Ne samo to, da fotografiraš, ampak tudi to, da podpreš mlade, ki se na nek način borijo za svoje pravice," pojasni. Misije fotografirati proteste in demonstracije ni nikoli opustil.

Novinar Miha Drozgna koncu nocojšnjega Fokusa Stojka vpraša: "Kaj razmišljate ob tem, ko dandanes gledate vse svoje fotografije, dokumente nekega časa?"Stojko odgovori:"Vse te fotografije mi pravijo: Tone, živel si v iluziji! Namreč da so vse pravice, ki smo jih dosegli v tem času, večne. Te fotografije mi prikazujejo, da nobena pravica ni večna, da si vsaka oblast kroji pravico po svoji meri, tako kot ona misli, da je prav. Zato mora biti pravica do demonstracij zapisana v ustavi. In tudi če je zapisana v ustavi, ni rečeno, da jo bodo vse vlade spoštovale."

Celoten nocojšnji Fokus z izjemnimi fotografijami, spomini, zgodovino in opozorili si oglejte nocoj v rubriki 24UR Fokus v oddaji 24UR na POP TV.