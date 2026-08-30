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Tretja razvojna os - projekt dveh hitrosti in milijonskih podražitev

Ljubljana, 30. 08. 2026 07.21 pred 1 uro 4 min branja 14

Avtor:
Neža Steiner
fokus razvojna

Desetletja obljub politike, zamude, milijonske podražitve in časovnice, ki znova in znova padajo. Tretja razvojna os je postala projekt dveh hitrosti – na severu se gradi, na jugu vse stoji. Ali res celo državo v šahu drži le peščica posameznikov? Koliko smo doslej plačali na severu in zakaj jug stoji na mrtvi točki?

Na severnem delu trase trenutno potekajo obsežna gradbena dela na dveh ključnih gradbiščih, in sicer sklop C – Škale in sklop E – Velunja. Kljub preboju s pravnomočnostjo gradbenih dovoljenj na odseku Velenje–Slovenj Gradec pa je prvotna časovnica z letnico 2026 že padla, gradnja se zamika vse v leto 2029. Ob tem preglavice povzročajo še sodni postopki pri razlastitvah med Šentrupertom in Velenjem. "Največji dosežek je bil, da smo pridobili pravnomočnost vseh gradbenih dovoljenj v preteklem letu, tako da smo štartali z izvedbo vseh sklopov na drugem odseku tretje razvojne osi - sever," pojasnjuje članica uprave Darsa Alenka Muhič. Za gradnjo na severnem delu, na odseku med Velenjem in Slovenj Gradcem, smo doslej plačali 176,3 milijona evrov brez DDV. Dva aneksa sta podražila gradnjo. Odsek Gaberke za 656 tisoč evrov, odsek Jenina za 6,5 milijona evrov brez DDV.

Za 24UR Fokus smo pregledali stanje na terenu od Koroške do Bele krajine ter preverili, kdo pravzaprav nosi odgovornost za večletne zamude.

Kdo je odgovoren za zamude in podražitve? "Prišlo je obdobje nove vlade, nove uprave Darsa in bi po odgovornosti morali vprašati te ljudi, zakaj je prišlo do teh zamikov," izpostavlja infrastrukturni minister Jernej Vrtovec in po drugi strani opozarja na zastarelo zakonodajo ter poziva k zaščiti širšega družbenega interesa. "Pozivam vse tiste, ki v teh upravnih postopkih pri pridobivanju gradbenega dovoljenja mečejo polena pod noge, da dajmo gledati širši družbeni interes." Nekdanja infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek odgovornost za zamude in pripravo dokumentacije prelaga na Dars. "To je vsekakor bolj kot zame vprašanje za Dars. Oni so tisti, ki so podpisovali pogodbe in anekse. To je projekt, ki ga pelje in je v celoti zanj odgovoren Dars."

Koliko časa bodo še Dolenjci in Belokranjci čakali na obljubljeno cesto?

Povsem drugačna slika je na jugu. Direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš opozarja na nesprejemljivo večletno blokado regionalnega razvoja. "Zdaj smo v letu 2026 in še vedno nimamo gradbenega dovoljenja, čeprav bi moralo biti po nacionalni resoluciji zgrajeno že leta 2022. V letu 2026 bi morala biti tretja in četrta etapa z dvocevnim predorom praktično v zaključku gradnje – nismo pa zasadili še niti prve lopate." Južni del razvojne osi stoji na mrtvi točki, potem ko je Upravno sodišče po pritožbi Civilne iniciative 3ROS-Jug že drugič razveljavilo gradbeno dovoljenje. Dars je vlogo dopolnil, zdaj je na potezi ministrstvo za okolje. Ministrstvo meni, da so v dopolnjeni vlogi v celoti upoštevana navodila sodišča. Članica uprave Muhič poudarja, da je bila pri drugi sodbi sodišča glavna ovira uredba o hrupu. "Tukaj je bila največja težava uredba o hrupu. Upravno sodišče je presodilo, da ministrstvo na podlagi te uredbe ne sme ponovno izdati gradbenega dovoljenja. Potem je ministrstvo pristopilo k novi uredbi – tukaj torej ni šlo za nepopolno dokumentacijo z naše strani."

Koliko časa bodo še Dolenjci in Belokranjci čakali na obljubljeno cesto? Zaradi slabše prometne prepustnosti in prometne odrezanosti podjetja na Dolenjskem in v Beli krajini letno izgubijo 6 milijonov evrov dodane vrednosti, 5 milijonov prihodkov ter 2,4 milijona izvoznih priložnosti, ocenjujejo na zbornici.

Župan Novega mesta Gregor Macedoni pa kritizira pasivnost države. "Seveda je nesprejemljivo, da je od prve izdaje gradbenega dovoljenja minilo več kot pet let. Država je v tem času mirno gledala pritožbene postopke, ki so ponavljali ene in iste procedure. Država mora tukaj razumeti, kaj je javni interes."

Kritično stanje na dolenjskih cestah

Medtem ko se na upravnih sodiščih vrstijo pritožbe, je prometno stanje v Novem mestu katastrofalno. Mnogo ljudi vsakodnevno obstane v nepreglednih kolonah, ovirano pa je tudi delo urgentnih služb. Matevž Cimermančič z Dolenjskega razvojnega kluba opozarja na vsakodnevno nevarnost in boj lokalne skupnosti. "V jutranjih urah, ko ljudje odhajajo v službo, promet stoji – stanje je katastrofalno. Tukaj se nenehno dogajajo nesreče, moj bratranec je pred desetletjem na tem odseku celo postal invalid. Nasproti nam stoji peščica 376 posameznikov, medtem ko smo mi zbrali 3.500 podpisov podpore v le nekaj dneh, a je bila peticija odstranjena zaradi pritiskov drugače mislečih."

Na drugi strani civilna iniciativa 3ROS-JUG očitke o zaviranju razvoja zavrača. Pred kamere niso želeli stopiti, saj trdijo, da se bojijo za svojo osebno varnost, so pa v pisnem odzivu pojasnili, da nasprotujejo temu, "da bi se skozi Novo mesto gradila konkretna štiripasovna hitra tranzitna in cestninska cesta in ne mestna obvozna cesta, ki rešuje mestni promet."

Minister Vrtovec sporoča, da gradnja na jugu ne sme več čakati na novomeške zaplete. "Lahko pa rečem, da ne bomo čakali. Če imamo nagajanja s strani novomeške civilne iniciative, pa imamo polno podporo Belokranjcev in Belokranjk, da začnemo graditi predor Gorjanci. Zaenkrat vse kaže, da bi lahko začeli naslednje leto, pa potem naprej: Maline, Metlika, Semič, Črnomelj."

Fokus_Neza_Steiner
tretja razvojna os dars minister za infrastrukturo novo mesto

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KOMENTARJI14

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Claus
30. 08. 2026 08.33
Ko bo nekdo ugotovil, DARS namerno ali nenamerno dejansko sabotira državo, bo že prepozno. Ampak , če jim kdo kaj očita , je vehementnost neizmerna. Edina rešitev je razpustiti DARS in najti rešitev po vzoru drugih držav.
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0 0
debata1
30. 08. 2026 08.22
Zakaj imamo vlado,če lahko vsak dela po svoje in se potem nikamor ne premakne, samo denar cuzajo in za svoje žepe skrbijo!!!!Narodu pa same obljube!!!! Če vlada ne more nič narediti ,zakaj jih potem volimo!!!???
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+2
2 0
Rado Jarni
30. 08. 2026 08.14
Kaj pa hitra cesta od Izole do hrvaške meje? Sramota za leve in desne.
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+2
2 0
MasteRbee
30. 08. 2026 08.19
in Razdrto-Rupa. Svetovna sramota.
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+1
1 0
MasteRbee
30. 08. 2026 08.21
pardon Postojna-Rupa.
Odgovori
+1
1 0
Slovenec81
30. 08. 2026 08.30
Ko jo bodo plačali Hrvati, nam ni potrebna
Odgovori
0 0
Arguss
30. 08. 2026 08.31
Kaj pa rabiš cesto od Izole do Hrvaške.
Odgovori
0 0
realist9000
30. 08. 2026 08.12
Ni nam pomoci.
Odgovori
+6
6 0
Houdre
30. 08. 2026 08.07
Črna mamba Alenka ima velik tošl
Odgovori
+3
5 2
MasteRbee
30. 08. 2026 08.06
Kar so zbombandirani Nemci zgradili avtocest v šestdesetih letih prejšnjega stoletja nam očitno še ne bo uspelo v tem stoletju.
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+4
4 0
HardKore
30. 08. 2026 08.06
Če bi na roke kopali, bi blo že fertik...
Odgovori
+5
6 1
Arguss
30. 08. 2026 08.05
Interes je po podpornikih ideologije milana v istri na vikendih
Odgovori
+5
5 0
kakorkoliže
30. 08. 2026 08.04
Infrastrukturni projekti so pri nas postali leglo korupcije in kraje javnega denarja. Kradejo vsi, ki so pri koritu, enkrat levi drugič desni.
Odgovori
+5
7 2
Arguss
30. 08. 2026 08.09
Najbolj Ljubljanski natikačarji ,ki jih med delovnim časom vidiš še pa še po kavicah v centru.
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+2
3 1
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