Tretja razvojna os - projekt dveh hitrosti in milijonskih podražitev

Na severnem delu trase trenutno potekajo obsežna gradbena dela na dveh ključnih gradbiščih, in sicer sklop C – Škale in sklop E – Velunja. Kljub preboju s pravnomočnostjo gradbenih dovoljenj na odseku Velenje–Slovenj Gradec pa je prvotna časovnica z letnico 2026 že padla, gradnja se zamika vse v leto 2029. Ob tem preglavice povzročajo še sodni postopki pri razlastitvah med Šentrupertom in Velenjem. "Največji dosežek je bil, da smo pridobili pravnomočnost vseh gradbenih dovoljenj v preteklem letu, tako da smo štartali z izvedbo vseh sklopov na drugem odseku tretje razvojne osi - sever," pojasnjuje članica uprave Darsa Alenka Muhič. Za gradnjo na severnem delu, na odseku med Velenjem in Slovenj Gradcem, smo doslej plačali 176,3 milijona evrov brez DDV. Dva aneksa sta podražila gradnjo. Odsek Gaberke za 656 tisoč evrov, odsek Jenina za 6,5 milijona evrov brez DDV.

Za 24UR Fokus smo pregledali stanje na terenu od Koroške do Bele krajine ter preverili, kdo pravzaprav nosi odgovornost za večletne zamude.

Kdo je odgovoren za zamude in podražitve? "Prišlo je obdobje nove vlade, nove uprave Darsa in bi po odgovornosti morali vprašati te ljudi, zakaj je prišlo do teh zamikov," izpostavlja infrastrukturni minister Jernej Vrtovec in po drugi strani opozarja na zastarelo zakonodajo ter poziva k zaščiti širšega družbenega interesa. "Pozivam vse tiste, ki v teh upravnih postopkih pri pridobivanju gradbenega dovoljenja mečejo polena pod noge, da dajmo gledati širši družbeni interes." Nekdanja infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek odgovornost za zamude in pripravo dokumentacije prelaga na Dars. "To je vsekakor bolj kot zame vprašanje za Dars. Oni so tisti, ki so podpisovali pogodbe in anekse. To je projekt, ki ga pelje in je v celoti zanj odgovoren Dars."

Koliko časa bodo še Dolenjci in Belokranjci čakali na obljubljeno cesto?

Povsem drugačna slika je na jugu. Direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš opozarja na nesprejemljivo večletno blokado regionalnega razvoja. "Zdaj smo v letu 2026 in še vedno nimamo gradbenega dovoljenja, čeprav bi moralo biti po nacionalni resoluciji zgrajeno že leta 2022. V letu 2026 bi morala biti tretja in četrta etapa z dvocevnim predorom praktično v zaključku gradnje – nismo pa zasadili še niti prve lopate." Južni del razvojne osi stoji na mrtvi točki, potem ko je Upravno sodišče po pritožbi Civilne iniciative 3ROS-Jug že drugič razveljavilo gradbeno dovoljenje. Dars je vlogo dopolnil, zdaj je na potezi ministrstvo za okolje. Ministrstvo meni, da so v dopolnjeni vlogi v celoti upoštevana navodila sodišča. Članica uprave Muhič poudarja, da je bila pri drugi sodbi sodišča glavna ovira uredba o hrupu. "Tukaj je bila največja težava uredba o hrupu. Upravno sodišče je presodilo, da ministrstvo na podlagi te uredbe ne sme ponovno izdati gradbenega dovoljenja. Potem je ministrstvo pristopilo k novi uredbi – tukaj torej ni šlo za nepopolno dokumentacijo z naše strani." Koliko časa bodo še Dolenjci in Belokranjci čakali na obljubljeno cesto? Zaradi slabše prometne prepustnosti in prometne odrezanosti podjetja na Dolenjskem in v Beli krajini letno izgubijo 6 milijonov evrov dodane vrednosti, 5 milijonov prihodkov ter 2,4 milijona izvoznih priložnosti, ocenjujejo na zbornici. Župan Novega mesta Gregor Macedoni pa kritizira pasivnost države. "Seveda je nesprejemljivo, da je od prve izdaje gradbenega dovoljenja minilo več kot pet let. Država je v tem času mirno gledala pritožbene postopke, ki so ponavljali ene in iste procedure. Država mora tukaj razumeti, kaj je javni interes."

Kritično stanje na dolenjskih cestah