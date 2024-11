Tretjina dijakinj razmišlja o operaciji

Nerealistične vizualne podobe, popolna telesa in življenja, vse bolj površinske vrednote in merila uspeha – lepota, denar, materialne stvari. To je svet, v katerem odraščajo današnji otroci in mladostniki. Ljudje, s katerimi se primerjajo, so nerealni, pritiski staršev, okolice in družbe pa vedno večji. To lahko vodi v slabo samopodobo in vedno večje stiske pri spopadanju z vsakodnevnim življenjem.

Mnogi mladi in nenazadnje tudi starejši enostavno ne ločijo med embalažo in vsebino. Ne gre pa samo za videz in niso kriva samo omrežja. Mladostniki v Evropi čutijo vse večji pritisk v šoli, kaže poročilo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

V Sloveniji je delež deklet, ki občutijo pritisk zaradi šole, še posebej velik in znaša 82 odstotkov, pri fantih pa 53 odstotkov. Hkrati pa čutijo vedno manjšo podporo družine. Delež mladostnikov v Evropi, Srednji Aziji in Kanadi, ki poročajo o visoki stopnji podpore družine, je upadel s 73 odstotkov leta 2018 na 67 odstotkov leta 2022.

Šolska samopodoba še posebej pogosto trpi na gimnazijah, tudi če so zelo uspešni, pravi psihologinja Helena Maher Resinovič iz Gimnazije Celje – Center: "Ker so vajeni pač najboljših dosežkov iz osnovnih šol, potem pa ni nujno, da vsi na tem nivoju ostanejo tudi na srednji." Svetovalke jim pri tem lahko pomagajo le do neke mere, saj dejansko sistem temelji na tem, da so ocene najpomembnejše in določijo prihodnost. V zadnjem času pa opažajo tudi porast slabe socialne in čustvene samopodobe.

Ker težave velikokrat prej opazijo v šoli kot doma, je zelo pomembno opolnomočenje profesorjev, ki jih je treba naučiti, kako izvajati programe za krepitev samopodobe mladih. Gre za sistemske ukrepe, ki jih zelo uspešno izvajajo na Gimnaziji Celje – Center, vključno z delavnicami To sem jaz.

Pri tem sodelujejo z območno enoto NIJZ Celje, kjer so pripravili priročnik za razvoj socialno čustvenih veščin in s tem zdrave samopodobe mladih. Program To sem jaz se je v lanskem šolskem letu izvajal na 137 šolah in v dijaških domovih, vanj pa je bilo vključenih več kot 13.000 učencev in dijakov.