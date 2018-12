'Tu se prihodnost dogaja vsak dan'

"Kot mlad fant sem šel v Ameriko, tam doktoriral in rekel; zdaj se bom pa na službe prijavil. Po nekem naključju – še zdaj ne razumem kako – sem pristal na Stanfordu. Za to sem zelo hvaležen, je res izjemna izkušnja, sploh tisto okolje Silicijeve doline, z vsemi povezavami, energijo. Tam ne razmišljamo, kakšna prihodnost bo, tam se prihodnost dogaja vsak dan."

V intervjuju za 24UR Fokus dr. Jure Leskovec razkriva projekte, ki se jih na Stanfordu loteva s svojo 35-člansko raziskovalno ekipo. Preučujejo velika računalniška, informacijska in družbena omrežja, analizirajo ogromne baze podatkov, ki jih ljudje puščamo na spletu. Iz teh nepreglednih gomil pa potem iščejo spoznanja o človeku in družbi. Med drugim s podatki iz mobilnih telefonov raziskujejo, kako razdeljena, segregirana je ameriška družba, razvili so algoritem, ki bi sodnikom pomagal pri odločanju o tem, ali naj obdolženca ob plačilu varščine izpustijo na prostost ali pa zadržijo v priporu. Gremo torej v smeri Orwellovega velikega brata?

"Na koncu je na vsakem državljanu, vsakem volivcu, da pač izbere politika, ki bo rekel; aha, jaz pa hočem orwellovski svet ali pa, jaz pa nočem orwellovskega sveta. Ali se ga da narediti? Odgovor je: seveda se ga da!"

Veliko se dr. Jure Leskovec ukvarja tudi z negativnimi vidiki sodobnih tehnologij, širjenjem lažnih novic, vse večjo polarizacijo družbe, problemom tako imenovanih trolov, posameznikov, ki na spletu sejejo tudi sovraštvo in razdor.

"Vsak izmed nas je lahko trol. Biti trol je zelo nalezljivo. / … / Če nismo kot posamezniki sposobni pretrgat teh verig negativnosti, je to ena taka spirala, ki se samo odvija v globino."

Pogovor z dr. Juretom Leskovcem ne le o napredku in upanju, ki ga prinaša sodobna tehnologija, pač pa tudi nevarnostih, ki jih nosi, dilemah, o katerih je treba razmišljati. Nocoj v rubriki 24UR Fokus v oddaji 24UR na POP TV.