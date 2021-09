Strah, upor ali egoizem?

"Medicini zaupam, ker jaz druge izbire nimam"

Katarina Hafner je mama 12-letne Hane, deklice z možganskim tumorjem. Hana se že drugo leto šola od doma. Zaradi kemoterapij je namreč njeno zdravstveno stanje ogroženo že ob najmanjši virusni okužbi. Razmere v bolnišnici, na Pediatrični kliniki, kjer se v 3. nadstropju zdravijo otroci z rakom, so se v času epidemije močno zaostrile. "Ko je šel mož prvič s Hano v bolnišnico, mi je dejal, da zdaj razume, kako se človek počuti v zaporu." Zaradi covida namreč gibanje po oddelku ni dovoljeno, kar pomeni, da so otroci skupaj z enim od staršev zaprti v bolniški sobi. Za otroke, ki so na oddelku po več mesecev, to pomeni, da ves ta čas preživijo z enim staršem, medtem ko drugega in sorojencev ter ostalih bližnjih ne vidijo.

Katarina Hafner ima poleg Hane še 16-letno hči in 18-letnega sina. Vsa družina je cepljena. Delitve v družbi na cepljene in necepljene ne komentira. O zaupanju v znanost in medicino pa pravi: "Jaz druge izbire, kot da verjamem v medicino, nimam. Mi moramo zaupati znanosti."

Katarina Hafner in Andrej Bauer ob tem poudarjata družbeno odgovornost in svarita pred družbo individualizma, v katero drvimo z nadzvočno hitrostjo. Nocoj bosta gosta v 24UR Fokus. Slišali boste tudi ginekologa, porodničarja Miho Lučovika, ki nosečnicam in ženskam, ki želijo zanositi, sporoča: