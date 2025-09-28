Svetli način
Fokus

Urgentni centri: je vojno stanje postalo nova normala?

Ljubljana, 28. 09. 2025 07.12 | Posodobljeno pred 1 uro

Gneča v čakalnici, postelje na hodnikih, natrpane bolnišnične sobe. Je vojno stanje postalo normala, kot pravi predstojnik mariborske urgence Gregor Prosen? Odgovore smo iskali v Mariboru, na Ptuju, v Izoli, Kočevju, Kamniku. Pogovarjali smo se s pacienti, z urgentnimi zdravniki, kirurgi, direktorji. Kaj so vzroki za naval na urgence? Lani je skozi vrata ljubljanske urgence in splošne nujne medicinske pomoči prišlo 188 tisoč pacientov, na mariborsko urgenco 117 tisoč in celjsko dobrih 97 tisoč. Kakšne so rešitve?

80-letna mama Saša Adamiča je "imela 20 dni drisko in po desetih dneh šla na pregled na infekcijsko kliniko. Tam so ji naredili bris in ugotovili, da ni niti bakterija, niti virus. Poslali so jo domov in ji rekli, naj je prepečenec. Bila je že čisto bleda in boga." V tem času je skrbela za svojega moža, ki ga je zbil avto na prehodu za pešce in je imel večkrat zlomljen gleženj. "Sem ji rekel, da izgleda bela kot stena in jo odpeljal na ljubljansko internistično prvo pomoč." 

Pripeljal jo je ob 14. uri popoldne, na prosto posteljo na gastro oddelku je čakala do naslednjega dne, do 19. ure. "Mama pravi, da je treba biti pogumen za biti star. To gotovo prav pride na IPP-ju." Noč je preživela na hodniku. Tam ni bila sama, bilo je veliko starostnikov. Sicer je z oskrbo zadovoljna, zdravstveni delavci so bili ustrežljivi in prijazni, dobila je infuzijo in naredili so ji preiskave. Dobila je vzglavno blazino in odejo. "Hodniki so polni. Vsake toliko kakšen kaj zavpije, se zadere. Ljudje so s težavami tam. Ko sem jo prišel obiskat, so ji jemali kri na hodniku, pa se je bilo treba malo umaknit, da je šel kdo s posteljo mimo."

 A to še zdaleč ni edina zgodba, ki glasno opozarja na kaotično stanje na urgencah. Svojo izkušnjo je z nami delila Simona Matulj. Njene zgodbe v 24UR Fokus ne boste slišali, saj zaradi žalovanja ob izgubi svoje mame ni imela moči, da bi stopila pred kamero. Za svojo mamo je skrbela 15 let 24 ur na dan, pravi. "Ta kalvarija se vleče že od leta 2010. Sama sem s svojimi nepokretnimi starši že tolikokrat čakala na urgenci v teh letih, da bi lahko napisala knjigo. Vedno čakaš od 6 do 12 ur. S seboj moraš imeti svojo odejo in vzglavnik. Gre za razčlovečenje človeka. Vidiš ogromno starejših, ležijo na postelji, ne morejo se premakniti, nihče jim ne menja plenic, o požirku vode lahko samo sanjajo."

Da bi odgovorili na vprašanje, kaj nas je pripeljalo do kolapsa na urgencah, ki se odvija pred našimi očmi, smo šli na več koncev Slovenije - Maribor, Ptuj, Izola, Kočevje, Kamnik. Pogovarjali smo se s pacienti, z urgentnimi zdravniki, kirurgi, direktorji. Kaj so vzroki za naval na urgence? In kakšne so rešitve? 24UR Fokus.

'Vojno stanje, ki je postalo normala'

Da razmere na mariborski urgenci niso tako skrajne kot v Ljubljani, zagotavlja predstojnik urgentnega centra dr. Gregor Prosen. "Pri nas pacienti ne ležijo in nikoli ne bodo ležali na hodnikih, pa če bo Drava tekla gor. To je pač nekaj, kar se ne sme dovoliti. Je pa res, da se tudi stanje pri nas z leti vztrajno in zlagoma samo poslabšuje. In enako kot v Ljubljani tudi naš klinični center enostavno nima dovolj kapacitet oz. kadra, da bi lahko pokril vse potrebe."

 Za primerjavo: Lani je skozi vrata mariborske urgence prišlo 117 tisoč pacientov. Število z vsakim letom narašča, obravnave pa so vedno bolj kompleksne. Na ljubljanski urgenci so obravnavali prek 126 tisoč pacientov. Približno polovica jih išče pot do hitrega mnenja specialista, ocenjujejo. Del urgence je Splošna nujna medicinska pomoč ZD Ljubljana, lani so pregledali 62 tisoč pacientov. Skupno torej dobrih 188 tisoč pacientov. A tukaj niso všteti še pacienti v urgentnih ambulantah kliničnega centra.

Poglejmo, kakšen je naval pacientov drugod po slovenskih urgentnih centrih. V Celju lani dobrih 97 tisoč pacientov, slabe tri odstotke pacientov je potrebovalo urgentno zdravljenje. V Novem mestu dobrih 74 tisoč, v Izoli slabih 67 tisoč, v Novi Gorici dobrih 47 tisoč.

"Vojno stanje, ki je postalo normala. Resnična tragedija je, da so te izredne razmere postale normalne in da se o njih pogovarjamo šele zdaj, ko so izredne. Namesto da bi iskali sistemske vzroke in jih poskusili rešiti že prej. To je stvar vseh vlad v zadnjih desetih do dvajsetih letih," dodaja Prosen.

V času poletnih obremenitev na izolski urgenci še posebej občutijo pomanjkanje zdravnikov, tudi medicinskih sester. Za paciente skrbita dva specialista urgentne medicine in štirje specializanti, pojasnjuje urgentni zdravnik Slaven Bajić. "Redko se odločajo mladi kolegi za specializacijo iz medicine, ki je naporna in dejansko je treba sprejeti na državni ravni določene ukrepe. Da bi jih stimulirali, da hodijo na specializacijo."

Urgentnega zdravnika nimajo v ptujskem urgentnem centru, pravi predstojnica Simonca Kalšek. Za razpise za specialiste in specializante ni interesa. "Delamo zdravniki iz kirurškega in internega oddelka. Vedno, ko so nujne stvari, greš tam, kjer je bolj nujno.

Prenova urgentnega kirurškega bloka UKC: 'potrebovali že 15 let nazaj'

Obnova urgentnega kirurškega bloka se je načrtovala že 20 let, pojasnjuje travmatolog Uroš Tominc, vodja urgentnega kirurškega bloka. S prenovo bodo predvidoma končali v drugi polovici leta 2026. "Trenutni pogoji za delo so že zdavnaj izven tega, kar bi rekli, da je dobra oskrba. Je pa to seveda nekaj, kar bi potrebovali že 15 let nazaj, glede na število bolnikov, ki jih obravnavamo, glede na način obravnave, ki ga danes sodobna medicina pozna."

Z obnovo urgentnega kirurškega bloka so začeli leta 2019, vendar se je zaradi pandemije covida-19 začasno ustavila. Dve tretjini sta dokončani. Prenovili so reanimacijske prostore, kamor pripeljejo življenjsko ogrožene ljudi. "Po prenovi bomo imeli tri enakovredne prostore z ustrezno opremo, se pravi, da bomo lahko hkrati oskrbeli tri življenjsko ogrožene ali pa hudo poškodovane paciente. Trenutno imamo en tak prostor."

 Čaka jih še prenova bolj zahtevne tretjine urgentnega bloka. "To je prenova samih operacijskih prostorov. Zaradi zapiranja operacijskih dvoran." Na eni strani stene je potekala obnova, na drugi so delali normalno. "Ko so to obnavljali, je bilo mestoma tako hrupno, da se je bilo težko s človekom pogovarjat."

Gradi se glede na razpoložljiva sredstva, pojasnjuje Ivan Osrečki, v. d. direktorja Urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu. "Stremimo k temu, da bi končali čim prej. Ker razumemo razmere, razumemo nezadovoljstvo, zato izvajamo dela pospešeno, kolikor se da."

'Zidovi ne rešujejo'

Močno obremenjene urgentne centre naj bi razbremenili satelitski urgentni centri. Zgrajenih jih bo 15. Prav zdaj na uradu pregledujejo vloge. Zanje bo ministrstvo plačalo 25 milijonov evrov v letih 2025 in 2028, pojasnjuje Osrečki. "Če pogledamo vse te pritiske, ki se trenutno dogajajo v Kliničnem centru Ljubljana, je smiselno, da se razprši in s tem omogoči lažji dostop bolnikom."

 V Kočevju satelitski center pod vodstvom Primoža Velikonje že deluje. Ker so satelitski urgentni center postavili sami s pomočjo občine Kočevje, evropskih sredstev in ZD Kočevje, jim bo zdaj ministrstvo, ker tudi Kočevje sodi v strategijo državnih satelitskih centrov, povrnilo nekaj več kot 1,5 milijona evrov. Ta denar bodo uporabili za heliport, opremo in simulacijski center. "Ta strategija je dobrodošla, ampak zidovi ne rešujejo ničesar. Se pravi, tukaj je treba imeti usposobljene ljudi."

Pokrivajo največje območje v Sloveniji, pravi Velikonja, ki je o centru razmišljal že leta 2016. Iz Ljubljane jih prek dispečerskega sistema aktivirajo za nujne primere."Včasih smo delali urgenco z enim reševalnim vozilom. Pri nas gre ekipa v Osilnico v nasprotno smer proti jugu in potrebuješ za nujno vožnjo 40 minut. Če mora delati oskrbo na terenu in pripeljati pacienta v bolnišnico, se vrniti na izhodišče, to lahko traja od 5 do 7 ur. Včasih smo ta čas brez reševalnega vozila. Zdaj pa imamo dve vozili."

Delavec_Slo
28. 09. 2025 08.38
+2
Važno da se politični vrh fijaka okol sv falkonom in da se vsi zavzemajo za gazo!
ODGOVORI
2 0
optimistikus
28. 09. 2025 08.41
a bi jih ti vozil na biciklu aaa
ODGOVORI
0 0
myomy
28. 09. 2025 08.36
+1
Tri leta nazaj, pod komunjarskim zdravstvenim ministrom Janšo, so ob praznih čakalnicah zdravniki in medicinske sestre dobivale dodatne denarne nagrade. Tega še v S. Koreji ni bilo.
ODGOVORI
1 0
PARTIZAN PEPE
28. 09. 2025 08.34
+1
Veste tudi sam imam 78 let starega očeta a začuda je popolnoma zdrav brez ene same tablete ...seveda se NI cepil, pije izvirsko vodo ne umetne brozge iz vodovoda in prehranjuje se z domačo hrano z vrta...gensko nespremenjeno .Seveda gre 2x na dan tudi na sprehod ...in to je vse, kar rabi telo za zdravo življenje...seveda tudi smeha ne sme manjkati.Zdravstvo je žal pogoltnil kapital o zdravnikih bom pa raje tiho...
ODGOVORI
2 1
Samo navijač
28. 09. 2025 08.32
+0
Kupite Bitcoin in se odjavite od te norosti.
ODGOVORI
1 1
Samo navijač
28. 09. 2025 08.30
+0
Hehe vojno stanje ... gol.....n.
ODGOVORI
1 1
myomy
28. 09. 2025 08.29
+0
Kapitalizem ne funkcionira. Morda za tistih 0,05 % zavaljenih in lenih kapitalistov. Delovni narod pa nima popolnoma nič od njega.
ODGOVORI
1 1
Gyuhgevfin
28. 09. 2025 08.24
+1
Medicinska sestra pa 1100 eur place v avstriji pa 4.000
ODGOVORI
3 2
ticapas
28. 09. 2025 08.23
+2
Tisto je šele začetek
ODGOVORI
2 0
brabusednet
28. 09. 2025 08.21
+1
Pešite 400 tisoč norcev,ki ste golobarje volili.Ti še kar lažejo o uspešni zdravstveni reformi.Večja žalost pa je,da norci še verjamejo tem lažem.Sedaj jim ponujajo obvezno božičnico,ki je škodljiva za državo in mnoga podjetja.Ti so pravi parazitski uničevalci gospodarstva,kateri jih hrani.Pa tega ne počne nobena pametna vlada na svetu.
ODGOVORI
3 2
optimistikus
28. 09. 2025 08.43
veš tisto kar so janšisti zaj.... v tridesetih letih golobarji ne morejo vsega dreka počistit v enem mandatu
ODGOVORI
0 0
Unionko
28. 09. 2025 08.21
+6
Problem je, samo v tem, da eni prdnat ne morejo, pa že letijo na urgenco!
ODGOVORI
6 0
Spijuniro Golubiro
28. 09. 2025 08.21
+2
Čim manj tam hodet
ODGOVORI
2 0
graf
28. 09. 2025 08.19
+2
v NM nič bolje !
ODGOVORI
2 0
_endrug
28. 09. 2025 08.17
+2
Organizacija je važna. Ponekod, kjer sposobni vodijo zdravstvene domove ni problemov.
ODGOVORI
2 0
tron3
28. 09. 2025 08.16
+0
Delajte še premalo, takrat ko ste cepili ljudi proti teti coronci in ste dobivali dodatke ste pa bili tiho!!! Sami ste ustvarili sedanje stanje!!!
ODGOVORI
2 2
ptuj.si
28. 09. 2025 08.19
+2
Res, na urgenci so cepili ljudi? Drugače pa so cepljenje opravljale diplomirane medicinske sestre.
ODGOVORI
2 0
DEJGALEJGA
28. 09. 2025 08.14
+1
Tezava ni v stevilu pacientov ali navalu na urgence. Stevilo pacientov na stevilo prebivalcev je primerljivo s stevilom povsod po svetu pri podobnih drzavah. Tezava je drugje in je ocitna. Model javnega zdravstva, ki ga sledijo vse dosedanje leve vlade je dokazano neuspesen in nedelujoc. To je kopija zablod ki smo jim prica v vseh socialisticnih sistemih po svetu. Ena monopolna drzavna zdravstvena zavarovalnica financira storitve drzavnih ustanov, vse usmerja ministrstvo za zdravje. Brez konkurence na podrocju zdravstvenih zavarovanj in storitev ne bo slo. Sele takrat se bo resil problem premalo kapacitet, kar je tu kljucen problem. Edino trg lahko resi zagato. Vsi, ki so ziveli nekoc v socializmu se spomnite, kako so se vsi lastniki jugotov in stoenk nekoc gnetli pred servisi Zastave, ki so belezili reklamacije. Takrat ni bilo prostega avtomobilskega trga. Ko se je ta vzpostavil, je stevilo ponudnikov naraslo in vrst ni vec. Tudi cene so se znizale in ne rabimo vec 150 povprecnih mesecnih plac za nakup avta. Enako je pri vseh drugih storitvah. Zdravstvo je organizirano enako kot v Jugi. Dokler na volitvah ne preskoci iskra vecini volivcem in preneha podpirati te prezivete modele, bo situacija nespremenjena. Pa naj pride katerikoli obraz odresenja, vse bo isto..
ODGOVORI
2 1
Komentator
28. 09. 2025 08.33
-1
Dosedanje ( večkrat iste) desne vlade so pa naredile ogromno...
ODGOVORI
0 1
Dejan Krk
28. 09. 2025 08.12
+2
Maljevac je zaposlil najmanj 100 ultralenuhov v novem ministrstvu za vegetiranje in svetlo prihodnost, k *delajo* 4 dni od doma 1 dan pridejo kofetkat pa majo place 2x do 3x visje plus dodatki za vegetiranje kt folk ki res gara k zivina v vseh javnih zavodih. Mizerija brez meja.
ODGOVORI
4 2
anjerd
28. 09. 2025 08.12
+4
Eni grejo na urgenco, ker imajo mozolj, kam smo prišli in tako ne pridejo na vrsto tisti, ki so res bolni.
ODGOVORI
4 0
nexus4321
28. 09. 2025 08.11
+2
Važno da so dronni rakete Ukrajina vse v Ukrajini...
ODGOVORI
3 1
Dejan Krk
28. 09. 2025 08.08
+3
Brez najmanj 100% dviga plac vsem poklicnim IV ter V stopnja izobrazbe se bo zdravstvo sesulo, pravzaprav vsi drzavni sistemi in podsistemi. Je skrajni cas da se preneha z patoloskim norcevanjem iz tehnicnega ter poklicnega kadra.
ODGOVORI
4 1
Pikopiko
28. 09. 2025 08.07
+0
Kdaj boste dojeli, da je to delo levičarjev? Totalno so nesposobni.
ODGOVORI
5 5
semmy
28. 09. 2025 08.16
-1
sej je bil tud desničar na vladi, pa je pol k. naredu.
ODGOVORI
2 3
ptuj.si
28. 09. 2025 08.21
+3
Semmy, če misliš jj-ja, on je komunist, torej levičar.
ODGOVORI
3 0
Polde22
28. 09. 2025 08.21
+1
Tebi verjetno povsod ven skačejo levičarji. Jasno je napisano, da je to težava, ki se je ustvarjala več kot zadnjih 15 let. Tudi desničarji so imeli priložnost to popraviti, pa niso. V bistvu ni hihče. In v kolikor smo pošteni, trenutno delajo satelitske urgence in poskušajo tako vsaj omiliti težavo, pa mislim da trenutna vlada ni ravno pretirano desničarska..
ODGOVORI
1 0
brabusednet
28. 09. 2025 08.25
+1
Bilo je boljše,manjše čakalne vrste in vsi so imeli osebnega zdravnika.Moja tašča je začasa kovida bila brez problema operirana in to zelo uspešno.Edino pač je nismo mogli vsi obiskat v bolnici.
ODGOVORI
1 0
