V prihodnosti še več ljudi s kronično bolečino

Kronična bolečina se vede zelo drugače kot akutna bolečina, mehanizmi nastanka so drugačni, zato mora biti drugačna tudi zdravstvena obravnava. O raziskavah, kaj so strokovnjaki že dognali, o tem, kaj ugotavlja o kronični bolečini znanost, govorimo v tokratnem Fokusu. Kljub temu da za kronično bolečino trpi več kot 20 odstotkov ljudi, ta še vedno ni klasificirana kot bolezensko stanje. Projekcije pa, kot rečeno, kažejo, da bo v prihodnosti zaradi kroničnih bolečin trpelo še več ljudi. Tudi o tem, pa o vzrokih, mehanizmih nastanka, o prepoznem prepoznavanju kronične bolečine, o pomanjkljivem zdravljenju, o nerazumevanju družbe ... nocoj v Fokusu, ki ga je novinarka Maja Sodja s sogovorniki, strokovnjaki za zdravljenje bolečine, posnela poleti.

Anesteziologinja Nevenka Krčevski Škvarč je ustanoviteljica Slovenskega združenja za zdravljenje bolečine. Od 80. let prejšnjega stoletja do danes se je marsikaj spremenilo, pravi, napredek je velik. " Prvo je, da se je dojelo, da kronična bolečina je nekaj posebnega, da se zelo razlikuje od akutne bolečine, da to ni simptom bolezni, ki ga sproti rešuješ. Je takšna težava bolnika, ki globoko posega v njegovo življenje in celotno družbo, " pripoveduje dr. Nevenka Krčevski Škvarč.

Ker je nastanek kronične bolečine zelo kompleksen, je seveda takšno tudi zdravljenje in takšno bi moralo biti tudi soočanje odgovorne družbe in države s tem problemom. Ko govorimo o rešitvah, vse sogovornice, strokovnjakinje, v Fokusu opozarjajo tudi: za zdravljenje kronične bolečine potrebujemo več centrov v lokalnih okoljih. "Bi se moralo urediti prehajanje bolnikov, kronična bolečina zahteva multidisciplinarni pristop. To ni stvar enega zdravnika. In da se to prehajanje od enega terapevta do drugega dogaja hitreje. Dolgo se čaka na fizikalne terapije, da ne govorim o rehabilitaciji. Čaka se dve leti, kar je nesprejemljivo," opozarja Nevenka Krčevski Škvarč.

Govorili bomo torej o tem, kaj bi bolniki s kronično bolečino nujno potrebovali, da bi se izvlekli iz njenega primeža, da bi jo kar se da dobro obvladali in bolje živeli. Mnogi med njimi se namreč iz kronične bolečine ne vidijo, zavzame celotno njihovo življenje, ki – kot navajajo – ni več življenje, ampak životarjenje. Prav zato so nujne izboljšave, tudi na sistemski ravni. Nocoj torej tudi o rešitvah oziroma potrebnih sistemskih spremembah.

Spregovorili pa bomo tudi o kronični bolečini pri onkoloških bolnikih. Razlika je namreč le v tem, da se pri teh bolečina razvije kot posledica raka. Je pa ravno tako dolgotrajna, ko govorimo o napredovanem oziroma razsejanem raku, pa celo dosmrtna.