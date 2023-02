'Večno gradbišče in sramota, da ima največjo gradbeno jamo v Sloveniji – Slovenija'

Ljubljana, dobrih 14 tisoč kvadratnih metrov je veliko zemljišče Bežigrajski dvor. Zemljišče, kjer je pred osamosvojitvijo Slovenije stala vojašnica Ljuba Šercerja. Tam bi čez štiri leta morala stati nova sodna palača in v njej združena vsa prvostopenjska sodišča – torej ljubljanska Okrajno, Okrožno ter Delovno in socialno sodišče.

A temeljnega kamna za novo sodno palačo tudi tokrat ne bo. Ministrstvo za pravosodje pod vodstvom Dominike Švarc Pipan je namreč po več tedenskih usklajevanjih tik pred podpisom pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije, odločilo, da projekt ustavi. "S podpisom pogodbe o projektiranju bi država sprejela tudi obveznost izvedbe gradnje, kar pa je obveznost, ki je enostavno v teh negotovih časih ne moremo sprejeti," za 24UR Fokus razlaga ministrica.

Na drugi strani pa vodstva sodišč in zaposleni razlagajo ter kažejo neprimerne, funkcionalno zastarele in energetsko potratne prostore. Neprimerni prostori prinesejo tudi neprimerne situacije, razlagajo. Pred kratkim so tako morali prekiniti in prestaviti eno od obravnav na kazenskem oddelku Okrajnega sodišča, ker je sosed, sodišče ima namreč prostore v stanovanjskem bloku, prenavljal kopalnico. "In seveda štemanje ploščic povzroča hrup, ki preglasi udeležence sodnega postopka," pripoveduje Nataša Kosec, predsednica Okrajnega sodišča.

Arhitekturni natečaj za gradbeno jamo Bežigrajski dvor je sicer že drugi natečaj v zadnjih 17 letih. Prvotna lokacija je bila leta 2006 določena na Masarykovi, v neposredni bližini železniške postaje. Ob predstavitvi makete arhitekta Vojteha Ravnikarja je takratni pravosodni minister Lovro Šturm napovedal: "Po predvidenem načrtu bi lahko bila nova sodna stavba končana leta 2011 ali pa najkasneje 2012."

Nocoj v 24UR Fokus o tem, ali smo v letih premišljanja, preigravanja lokacij, načrtovanja in odpovedovanja projekta pravzaprav zamudili dragocen čas, ki je ceno investicije pognal v nebo?