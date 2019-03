'Vedno sem bila v glavni vlogi v svoji zgodbi'

Novinarka Maja Sodja se je z njo pogovarjala o spominih na težke in lepe čase, o vzponih in padcih, o njeni poti, o odnosu s partnerjem, o tem, kaj išče v novi ekipi, o odnosu z mamo in besedah, ki so ganile tako Ilko Štuhec kot Majo Sodjo, in tudi o tem, kako uspeh ni oaza sreče.

Najraje na svetu smučam in za to sem pripravljena narediti skoraj vse, pravi Štuhčeva. "In najsrečnejša sem, ko smučam." Tudi o ceni vrhunskega športa nocoj v 24UR Fokus.