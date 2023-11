'Vlada Kreslina imamo vsi za svojega'

Najprej smo se dobili tam, kjer so njegove korenine, v Prekmurju. "Jaz sem pač odraščal v gostilni svojega deda, kjer je Beltinška banda igrala že od prve svetovne vojne naprej. Moj oče je že kot otrok stal na mizi, igral orglice, ko je bil majhen. Mama je pela v folklorni skupini, v zboru. Oče je imel črno kitaro, igral je svoje šlagerje, ruske romance, kavbojske komade. Mama je pela Poletno noč. In gotovo te to zaznamuje," o svojem prvem stiku z glasbo med sprehodom pod arkadami največjega gradu v Sloveniji, na Goričkem, pripoveduje Vlado Kreslin.

Leta 1969 so s prijatelji ustanovili prvo skupino, Apollo. "Najprej pri prijatelju v dnevni sobi, tam je bil radijski sprejemnik, v katerega smo vklopili tri kitare. Jaz sem imel pa tisti mali boben, ki sem si ga sposojal od vaškega bobnarja." V 70. letih je Vlado Kreslin sodeloval v različnih skupinah, Špirit III, Izvir, Horizont, Sanje, Avantura. 1983 pa se priključil skupini Martin Krpan, ki je delovala vse do leta 1991. Nato so nastali Mali bogovi.

A ko je na birmi Valentine Smej Novak – hčerke svojega najboljšega prijatelja, filozofa, etnologa, okoljevarstvenika in novinarja Štefana Smeja – zaigral s Kocipri, se je spletla nova vez: Vlado Kreslin in Beltinška banda. "Na eni klopci je bil Vlado, ki je preigraval malo Nicka Cava, malo svoje pesmi," se spominja Valentina Smej Novak. "Na drugi klopci pa dva muzikaša, en z violino, drugi s harmoniko. Moj oče je namigoval: dajte skupaj, dajte skupaj. Najprej so se gledali, potem pa se samo spomnim Knockin' On Heaven's Door Boba Dylana in od takrat mislim, da nihče več ni pogledal nazaj."