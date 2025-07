Vodni sommelierji - voda kot novo vino

Za vsakdanjo uporabo, kjer vodo pijemo za hidracijo, so razlike med njimi zanemarljive. Za gurmane, kuharje in gostince, kjer šteje vsaka podrobnost pa ima tudi voda svojo zgodbo in vlogo. V Sloveniji je vsako leto vse več vodnih sommelierjev. Voda je sestavni del številnih pijač. Njen okus, trdota in mineralna sestava znatno vplivajo tudi na končni okus piva, čaja ali kave.

V vodi so raztopnjeni minerali, soli, kovine in vse to ji daje unikaten okus. "Vsaka voda ima določeno strukturo. Okušamo, ali je bolj slana, bolj sladka. Ko probamo vodo z več minerali, opazimo, da ima bolj poln okus", pojasni Niko Huber, prvi slovenski vodni sommelier.