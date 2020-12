Vojnović: Ta oblast v velikem delu državljanov vidi nasprotnike

V tednu, ko v Sloveniji praznujemo ta veseli dan kulture – neformalni praznik na obletnico rojstva Franceta Prešerna; v času, ko je Slovenija močno prizadeta zaradi epidemije, številke umrlih v zadnjem obdobju zaradi slabega obvladovanja epidemije pa našo državo uvrščajo v sam svetovni vrh; v času, ko se z vladajoče strani vrstijo poskusi utišanja tistih, ki opozarjajo na njene nedemokratične težnje – od nevladnih organizacij do medijev; v času, ki je za vse prebivalce in prebivalke Slovenije zelo drugačen kot prejšnja leta ... smo se za rubriko 24ur Fokus pred nekaj dnevi pogovarjali z nagrajevanim in cenjenim pisateljem, kolumnistom in režiserjem Goranom Vojnovićem. O času, v katerem smo, o kulturi, državi, politiki, odnosu oblasti. O tem, kaj je po njegovem prav in kaj narobe.

Kakšni so ti časi za vas?

"Za mene osebno so manj tragični kot za druge, jaz nisem še nikogar izgubil, čeprav je kar nekaj sorodnikov prebolelo ta nesrečni virus, nisem pa eksistencialno ogrožen, kot so mnogi. Se je pa v mojem življenju radikalno vse spremenilo. Ne potujem več, hodil sem v gledališče, kino, tega ne morem početi. Imam to srečo, da lahko pišem od doma, skratka lahko delam, lahko se na neki način zaščitim, kar se mnogi ne morejo. Je pa težko, deluješ v kulturi, ki je zelo prizadeta, številni projekti, pri katerih sem delal, so bodisi odpovedani bodisi prestavljeni za nedoločen čas. Tako da na neki način si moraš ves čas govoriti, da si ti v redu, hkrati pa si obkrožen z ljudmi, ki zelo trpijo in so zelo prizadeti. Del si tudi te filmske nesrečne zgodbe, kjer v bistvu vlada izkazuje neko samovoljo in se nekomu za nekaj maščuje in s tem ogroža življenja, dejansko preživetje tvoj prijateljev, kolegov, sodelavcev."

Tako začneta intervju novinarka 24ur Fokus Tina Kristan in Goran Vojnović.

V eni od svojih kolumn za Dnevnikov Objektiv je Vojnović zapisal: "Če nas je torej v prvem valu epidemija navidezno poenotila, nas bo v drugem valu neizogibno postavila na različne bregove in nas naščuvala druge proti drugim, da se bomo začeli medsebojno obtoževati za to, kar se nam dogaja."In kolumno zaključil: "Družbena nasprotja je namreč nujno treba blažiti in ne podžigati."

Kaj je šlo pri odnosu politike do državljanov v zadnjih mesecih narobe in kako pomembno je, da v teh časih, ko je stisk ogromno, tudi državljani ne izgubimo potrpljenja in da ostane človek človeku človek? Vojnović odgovarja, da se mu zdi to "ključna naloga, predvsem nas, glede na to, da na politiko tu žal ne moremo računati. /.../ Politika več kot očitno izrablja to situacijo, da te napetosti spodbuja. Ves čas imaš občutek, da provocirajo ljudi, da prestopijo to mejo dovoljenega. /.../ Mi živimo v času, ko so ljudje res na robu, na robu preživetja, ko jim umirajo svojci, bližnji, prijatelji, ko sami zbolevajo, preživljajo zelo težke poteke bolezni. Ogromno je depresij, ogromno je strahu, ljudje so osamljeni, bojijo se za svojo prihodnost. Ljudje niso v neki normalni situaciji. Lahko pričakuješ, da bodo mogoče tudi začeli delati stvari, ki jih drugače ne bi."