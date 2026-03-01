Naslovnica
Fokus

Volitve in mladi inovatorji: kdo bo zadržal talente?

Ljubljana, 01. 03. 2026 08.48 pred 14 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Petra Čertanc Mavsar
volilni inovatorji.duplicate frame 7213

Mladi inovatorji, podjetniki, raziskovalci. So del generacije, ki je odrasla z internetom in globalnimi priložnostmi. Pred prihajajočimi volitvami razmišljajo o prihodnosti Slovenije - o ovirah, birokraciji in iskanju priložnosti. Je Slovenija država priložnosti ali odskočna deska za tujino?

Domen, Urban, Lovro, Jaša, Anamarija in Nik so pripadniki generacije Z. So mladi, razgledani in podjetni. Njihove inovacije - od naprednih elektronskih glasbenih inštrumentov do robota, ki bi lahko starejšim pomagal k večji samostojnosti. 

V Sloveniji je, opozarjajo, neuspeh še vedno stigma. Če ti spodleti, družba to vidi kot poraz, namesto kot lekcijo. Prav ta strah – kako boš videti, če ti ne uspe – mnoge mlade odvrača od podjetniške poti, pripoveduje 19 letni Urban Valentič, študent strojništva, ki se ukvarja z viskotehnološkimi projekti. 

"Država bi se morala zgledovati po startupih," razmišlja Lovro Rakar, vodja ekipe podjetja Algorhythmo. V majhni ekipi je odgovornost jasna. Ko pa se ta razprši med številna ministrstva, se pogosto, je prepričan, razredči tudi odgovornost sama.

Tujina kot izhod v sili

Tujino vidijo kot razširjen prostor priložnosti. Ne kot sanjsko destinacijo, temveč kot racionalno alternativo. Večji trgi, več kapitala, več ljudi – in več problemov, ki jih je mogoče reševati. "Živel bi rad v Sloveniji, ampak dokler sem mlad, bi rad izkusil tujino, vsaj v teh poslovnih in akademskih vodah," pravi 22 letni Domen Trontelj, ki poleg študija z ekipo kolegov, ustvarja svoje podjetje.  Slovenija je, kljub želji po tujini, njihov dom in mnogi bi se radi vračali – ali sploh ne odhajali – če bi tukaj lahko uresničili svoje potenciale. 

"Smo kot država kar dost obdavčeni in verjamem da vsak dodaten davek zavira razvoj in investicije", dodaja Nik Zabukovnik. Pri zgolj 19 letih je del ekipe, ki razvija robota, ki bi starejšim pomagal pri vsakodnevnih opravilh.

Kaj skrbi mlade?

Skrbijo jih dolge čakalne dobe v zdravstvu, odsotnost dobrega javnega prometa, beg možganov, birokratizacija in visoki davki. Dobro se zavedajo pomena volitev, odpirajo teme, ki naslavljajo njihove trenutne težave in so ključne za njihovo prihodnost. "Politika te začne zanimati takrat, ko začne vplivati na tvoje življenje in tvoje delo. Zdi se mi, da če ne volimo, s tem pokažemo ignorantskost do situacije", je prepričan Jaša Malič, psiholog, ki je začel izdelovati sladoled. Jaša je ljubezen do slaščic podedoval od staršev, lani pa je, pri svojih 21 letih, v Celju odprl svojo prvo sladoledarno.

Anamarija Hauptman, raziskovalka in magistsrka študentka elektrotehnike bi si želela, da se več mladih odloča za znanost. "Glede doktorskega študija, fakultete nudijo dovolj prostora in opreme, je pa kolikor govorim z vrstniki večinoma problem, da se ne odločajo za to, zaradi nizkih plač", pripoveduje. 

V seriji volilnih prispevkov rubrike 24ur Fokus, smo tokrat glas dali mladim inovatorjem, raziskovalcem, podjetnikom. Kako vidijo Slovenijo prihodnosti, zakaj so volitve pomembne ter kaj bi potrebovali, da bi tukaj uspeli?

Sus, delulu, slay, NPC ...

Borec21
01. 03. 2026 09.02
To v zloveniji nobenga ne zanima važna je sociala pa sindikari javnega sektorja pa obćine sam kaj vse oni rabujo kdo in kako bo ustvarjeno pa ni važno....
bibaleze
