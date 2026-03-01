Volitve in mladi inovatorji: kdo bo zadržal talente?

Domen, Urban, Lovro, Jaša, Anamarija in Nik so pripadniki generacije Z. So mladi, razgledani in podjetni. Njihove inovacije - od naprednih elektronskih glasbenih inštrumentov do robota, ki bi lahko starejšim pomagal k večji samostojnosti. V Sloveniji je, opozarjajo, neuspeh še vedno stigma. Če ti spodleti, družba to vidi kot poraz, namesto kot lekcijo. Prav ta strah – kako boš videti, če ti ne uspe – mnoge mlade odvrača od podjetniške poti, pripoveduje 19 letni Urban Valentič, študent strojništva, ki se ukvarja z viskotehnološkimi projekti. "Država bi se morala zgledovati po startupih," razmišlja Lovro Rakar, vodja ekipe podjetja Algorhythmo. V majhni ekipi je odgovornost jasna. Ko pa se ta razprši med številna ministrstva, se pogosto, je prepričan, razredči tudi odgovornost sama.

Tujina kot izhod v sili

Tujino vidijo kot razširjen prostor priložnosti. Ne kot sanjsko destinacijo, temveč kot racionalno alternativo. Večji trgi, več kapitala, več ljudi – in več problemov, ki jih je mogoče reševati. "Živel bi rad v Sloveniji, ampak dokler sem mlad, bi rad izkusil tujino, vsaj v teh poslovnih in akademskih vodah," pravi 22 letni Domen Trontelj, ki poleg študija z ekipo kolegov, ustvarja svoje podjetje. Slovenija je, kljub želji po tujini, njihov dom in mnogi bi se radi vračali – ali sploh ne odhajali – če bi tukaj lahko uresničili svoje potenciale. "Smo kot država kar dost obdavčeni in verjamem da vsak dodaten davek zavira razvoj in investicije", dodaja Nik Zabukovnik. Pri zgolj 19 letih je del ekipe, ki razvija robota, ki bi starejšim pomagal pri vsakodnevnih opravilh.

Kaj skrbi mlade?