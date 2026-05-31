Fokus

Vpis v srednje šole: stres, ugovori in lovljenje rokov

Ljubljana, 31. 05. 2026 07.37 pred 1 uro 2 min branja 12

Avtor:
Petra Čertanc Mavsar
Šolarji

Koliko je prijavljenih učencev, koliko prostih mest in predvsem – bo dovolj točk? Točke, omejitve vpisa, lestvice, nenehno preračunavanje in ugibanje so letos zaznamovali vpis v srednje šole. Eden najpomembnejših trenutkov v življenju devetošolcev spremlja veliko stresa in negotovosti.

Devetošolci nestrpno pričakujejo podatke o omejitvi vpisa, ki ga bo, vsaj v večjih mestih, imela večina srednjih šol. Svetovalne službe poročajo o števlnih klicih učencev in njihovih staršev, ki do zadnjega čakajo na informacijo, ali bodo sprejeti na željeno šolo. Učenci so nampreč prijavo v srednjo šolo oddali, preden so bili seznanjeni z rezultati nacionalnega preverjanja znanja, ki prinese 40 odstotokov vseh vpisnih točk. Nekateri so napredovali po lestvici navzgor, drugi so izgubili precejšnje število točk. "Bila je recimo razlika v poziciji mest lahko tudi tam do 30 mest, v eno ali drugo smer," pripoveduje Eva Kramar, svetovalna delavka na srednji šoli tehniških strok.

NPZ kot vpisni kriterij se je pokazal kot dobra izbira, se strinjajo šolniki, saj je dal priložnost za vpis tudi tistim, ki imajo znanje, a se, zaradi kakšne slabše ocene, ne bi mogli vpisati določeno šolo. 

Rezultati ugovorov NPZ po izteku roka za prenos prijav

Letos je bilo pri ocenjevanju nacionalnega preverjanja znanja, ogromo napak, poročajo v osnovnih šolah, zato so mnogi učenci vložili ugovore. 

In prav tu se je pokazala ena največjih težav letošnjega sistema. Del učencev je po ponovnem pregledu nalog dobil višje število točk, nekateri tudi dovolj, da bi izboljšali svoj položaj na vpisni lestvici. "Mislim, da smo jih samo pri slovenščini imeli 26 ali 29. Moram povedat, da naša genercija zaključnih letnikov šteje 80-90 otrok, pa vendar, številka je enormna. In od tega jih je bilo 2/3 utemeljenih," pravi Mojca Mihelič, ravnateljica OŠ Danile Kumar in predsednica Združenja ravnateljev.  Toda rezultati ugovorov so prišli slab teden po izteku roka za prenos prijave na drugo šolo. Nekateri so zato prijavo prenesli drugam, nato ugotovili, da bi, ker so po ugovoru dobili dodatne točke, lahko ostali pri prvotni izbiri.

Na šolah opozarjajo, da je takšna časovnica povzročila veliko stisk. Predstavniki staršev in ravnateljev opozarjajo, da bi se učenci o svoji prihodnosti morali odločali na podlagi vseh informacij. Sedanji sistem pa je namesto tehtne odločitve, marsikomu prinesel veliko zmede in kalkulacij.

Koliko je še prostih mest, kateri programi so najbolj zasedeni in kateri ne morejo privabiti dovolj učencev? V sobotnem Fokusu smo pod drobnogled vzeli vpise v srednje šole in anomalijo sistema.

KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Minifa
31. 05. 2026 08.59
Levi so še iz vsakega sistema izdelali ŠTALO. Začetek tega pa je v vrtcu, kjer so najmlajši, katerim so uničili igro, breskrbno otroštvo dobesedno so poizkusni zajci.
Odgovori
0 0
Hitri Zigi 78
31. 05. 2026 08.52
Stres povzroča omejevanje vpisa. Potem pa še eksterni izpiti.
Odgovori
-1
0 1
Hugh_Mungus
31. 05. 2026 08.54
Če ima šola 100 mest, kako bi ti tja vpisal 200 dijakov? Bi na parkingu imeli "učilnico"?
Odgovori
0 0
enapi
31. 05. 2026 08.48
Zdaj bodo uredili vpis brez omejitev na teološke smeri.
Odgovori
0 0
Vakalunga
31. 05. 2026 08.45
Mengele je delal poizkuse na otrocih samo 4.leta pa je bil zločinec, Komunisti in LEVI počno že 80. let..in nikoli konca..
Odgovori
+1
2 1
Emtisunce
31. 05. 2026 08.44
Največ stresa povzročate mediji in to večinoma ravno pri mladih, ki so najbolj dovzetni na vaše neumnosti.
Odgovori
+3
4 1
Nianana95
31. 05. 2026 08.36
pri slovenščini je bilo res nenormalnondosti igovorov. tudi mi smo pridobili nekajbročk zaradi ugovora. Nekdo bi za tako blamažo moral hudo odgovarjat, da se igra z prihodnostjo naših otrok. Kar se pa tiče tistega, ki je rekel, da so NPZji v redu, ker lahko napredujejo tisti ki imajo znanje a so včasih dobili slabo oceno. No zaradi desetih takih primerov so naredili tisoče drugih problemov. Sploh slovenščina je lahko zavajujoča in polna pasti in zank.
Odgovori
+4
4 0
tech
31. 05. 2026 08.28
Bolj blesav sistem kot točke si niso mogli izmislit.
Odgovori
+7
8 1
flisd
31. 05. 2026 08.23
Pa dajte nehat s tem kvazi stresom že enkrat.
Odgovori
+0
4 4
Rde?a pesa in hren
31. 05. 2026 08.13
Zato pa je toliko drog, vajpanja, vigate, še najmilejša oblika. tile tako imenovani pametni telefoni in družbena omrežja pa sam še povečujejo to stisko. A kdo kaj sprmeija? Ne. A katera od vlad lewakov al desnakov kaj nardi? NE. Kajti važen je sema gnar. tekomvanje, dokler ne kdo ne spreže, seže po orožju, ubije sebe al drgega... potem vik in krik - za 3 dni - in karavana gre dalje. ja tu smo doromali s tem bogatinm kapitalizmom. Ne spomnim se v času komunajzarske rpeublike da bi bile stiske tako velike..
Odgovori
+8
9 1
Hugh_Mungus
31. 05. 2026 08.56
Pa neenakost in revščina čedalje globlja. Družba se peha za denarjem, "samo da bo men čim boljše, tut če sosed crkne"
Odgovori
0 0
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
4 koraki, ki jih ne smete preskočiti pri negi kože
4 koraki, ki jih ne smete preskočiti pri negi kože
Ali lahko doječa mama uživa začinjeno in pekočo hrano?
Ali lahko doječa mama uživa začinjeno in pekočo hrano?
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Še vedno obseden s Kate Middleton
Tedenski horoskop: Ribe so optimistične, kozoroge čakajo pomembne odločitve
Tedenski horoskop: Ribe so optimistične, kozoroge čakajo pomembne odločitve
Dnevni horoskop: Device si bodo vzele čas zase, misli dvojčkov bodo hitre
Dnevni horoskop: Device si bodo vzele čas zase, misli dvojčkov bodo hitre
Ema Dragišić po Janovem porazu: 'Bila sem res žalostna'
Ema Dragišić po Janovem porazu: 'Bila sem res žalostna'
Mnogi teh znakov ne povezujejo z jetri – posledice pa so lahko resne
Pretirano potenje brez razloga lahko opozarja na zdravstvene težave
Pretirano potenje brez razloga lahko opozarja na zdravstvene težave
Kako pogosto je treba ponovno nanesti SPF med dopustom
Kako pogosto je treba ponovno nanesti SPF med dopustom
Psihologija ljubosumja: kdaj je ljubosumje normalno in kdaj ne
Psihologija ljubosumja: kdaj je ljubosumje normalno in kdaj ne
Zaslužite do 3000 evrov: hotel v lasti nogometnega asa vabi k sodelovanju
Zakaj imate vedno občutek, da nimate dovolj denarja – tudi z dobro plačo
Zakaj imate vedno občutek, da nimate dovolj denarja – tudi z dobro plačo
Madrid postaja novi Miami za bogate
Madrid postaja novi Miami za bogate
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Zakaj nikoli ne bi smeli ugasniti avtomobila, medtem ko klima še deluje
Jezero, kjer ljudje izgubijo orientacijo že po nekaj minutah: skrivnost, ki bega tudi znanstvenike
Jezero, kjer ljudje izgubijo orientacijo že po nekaj minutah: skrivnost, ki bega tudi znanstvenike
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Športne destinacije prihodnosti: mesta, kjer je gibanje razlog za potovanje
Športne destinacije prihodnosti: mesta, kjer je gibanje razlog za potovanje
Nevarna bolezen, ki jo lastniki mačk pogosto spregledajo
Skoraj ne potrebuje nege, vrt pa spremeni v cvetlični raj
Skoraj ne potrebuje nege, vrt pa spremeni v cvetlični raj
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Ko se vam ne ljubi kuhati: 5 enostavnih nedeljskih kosil
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Cacau - okus ljubezni
Kotlina
Kotlina
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
