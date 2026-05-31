Vpis v srednje šole: stres, ugovori in lovljenje rokov

NPZ kot vpisni kriterij se je pokazal kot dobra izbira, se strinjajo šolniki, saj je dal priložnost za vpis tudi tistim, ki imajo znanje, a se, zaradi kakšne slabše ocene, ne bi mogli vpisati določeno šolo.

Devetošolci nestrpno pričakujejo podatke o omejitvi vpisa, ki ga bo, vsaj v večjih mestih, imela večina srednjih šol. Svetovalne službe poročajo o števlnih klicih učencev in njihovih staršev, ki do zadnjega čakajo na informacijo, ali bodo sprejeti na željeno šolo. Učenci so nampreč prijavo v srednjo šolo oddali, preden so bili seznanjeni z rezultati nacionalnega preverjanja znanja, ki prinese 40 odstotokov vseh vpisnih točk. Nekateri so napredovali po lestvici navzgor, drugi so izgubili precejšnje število točk. "Bila je recimo razlika v poziciji mest lahko tudi tam do 30 mest, v eno ali drugo smer," pripoveduje Eva Kramar , svetovalna delavka na srednji šoli tehniških strok.

Letos je bilo pri ocenjevanju nacionalnega preverjanja znanja, ogromo napak, poročajo v osnovnih šolah, zato so mnogi učenci vložili ugovore.

In prav tu se je pokazala ena največjih težav letošnjega sistema. Del učencev je po ponovnem pregledu nalog dobil višje število točk, nekateri tudi dovolj, da bi izboljšali svoj položaj na vpisni lestvici. "Mislim, da smo jih samo pri slovenščini imeli 26 ali 29. Moram povedat, da naša genercija zaključnih letnikov šteje 80-90 otrok, pa vendar, številka je enormna. In od tega jih je bilo 2/3 utemeljenih," pravi Mojca Mihelič, ravnateljica OŠ Danile Kumar in predsednica Združenja ravnateljev. Toda rezultati ugovorov so prišli slab teden po izteku roka za prenos prijave na drugo šolo. Nekateri so zato prijavo prenesli drugam, nato ugotovili, da bi, ker so po ugovoru dobili dodatne točke, lahko ostali pri prvotni izbiri.

Na šolah opozarjajo, da je takšna časovnica povzročila veliko stisk. Predstavniki staršev in ravnateljev opozarjajo, da bi se učenci o svoji prihodnosti morali odločali na podlagi vseh informacij. Sedanji sistem pa je namesto tehtne odločitve, marsikomu prinesel veliko zmede in kalkulacij.

Koliko je še prostih mest, kateri programi so najbolj zasedeni in kateri ne morejo privabiti dovolj učencev? V sobotnem Fokusu smo pod drobnogled vzeli vpise v srednje šole in anomalijo sistema.