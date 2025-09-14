Vplivneži – nova elita?

TikTok vodi po vplivu, viralnosti in angažmaju. Instagram je najmočnejši za prepoznavnost in luksuzno pozicioniranje. YouTube pa je najmočnejši za dolgoročne zaslužke. In če je še nedavno šlo le za lepe, prečiščene, popolne posnetke in fotografije, so danes najuspešnejši tisti, ki so pristni in iskreni.

Naj nam je to všeč ali ne, družbena omrežja so vse pomembnejša, ne le za zabavo, pač pa za posel, politiko, širjenje idej – skratka za vplivanje na ljudi.

Več kot 420 milijonov ljudi sledi Mr.Beastu na Youtubu, s svojim vplivništvom naj bi zaslužil že slabo milijardo evrov. Khaby Lame ima več kot 160 milijonov sledilcev na Tik Toku, njegovo premoženje ocenjujejo na okoli 20 milijonov evrov. Na Instagramu še vedno vodijo zvezdniki, ki jih poznamo z drugih področij. Cristiano Ronaldo je na prepričljivem prvem mestu, sledi mu že skoraj 700 milijonov ljudi.

Vsi se že zavedamo vpliva družbenih omrežij, načeloma vemo, da se za objavami velikokrat skriva oglaševanje, da so idealna instagram življenja v resnici drugačna, ampak kljub temu ti mehanizmi še vedno delujejo na vse nas, pojasnjuje socialni psiholog dr. Žan Lep.

''Ko mi drsimo po teh objavah, ki jih je na tone in tone, dobimo nek hiter občutek, neko vzdušje, ki ga oni slikajo s temi slikami, ki potem ustvarjajo neko idejo tega, kaj je normalno, kaj je pričakovano.'' In nehote se nam ta življenja zazdijo privlačna ter si jih želimo tudi sami.

Podobno kot pri oglaševanju izdelkov je tudi pri oglaševanju idej. Ko se moramo opredeliti o nekem družbenem vprašanju, se pač spomnimo, kako se opredeljujejo ljudje, ki so nam podobni.

Mladi so vedno iskali neke vzore in vire informacij, se identificirali z ljudmi, ki so jih iz kakršnegakoli vzroka občudovali. In to se bo dogajalo tudi v bodoče. Kar lahko kot družba naredimo je po eni strani regulacija, torej da je podajanje mnenj ali pa delovanje vplivnežev transparentno, na drugi strani pa ozaveščanje o pasteh in razvijanje kritične ter računalniške pismenosti.

Dejstvo je, da vplivnice in vplivneži že krojijo naše življenje in kot kaže, ga bodo vedno bolj. In da postajajo oziroma bi lahko postali nova družbena elita, če bodo svoj vpliv, svoj položaj izkoristili tako, da bodo oni upravljali z vzvodi moči v družbi.