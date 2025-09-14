Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologija FokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Fokus

Vplivneži – nova elita?

Ljubljana, 14. 09. 2025 11.45 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Tea Šentjurc
Komentarji
185

Vam gredo vplivneži že na živce? In kaj šele bo. Vplivnic in vplivnežev je vedno več, vedno bolj vplivajo na naše vsakodnevno življenje, postajajo nova elita. Kako danes postati vplivnež, kdo lahko od tega dobro živi, kaj to pomeni za ljudi, posel, politiko, družbo so Tei Šentjurc za 24UR Fokus razkrivali vplivneži It's Kaja, Bobnar 7, Petra Parovel in Borut Pahor.

Naj nam je to všeč ali ne, družbena omrežja so vse pomembnejša, ne le za zabavo, pač pa za posel, politiko, širjenje idej – skratka za vplivanje na ljudi.

TikTok vodi po vplivu, viralnosti in angažmaju. Instagram je najmočnejši za prepoznavnost in luksuzno pozicioniranje. YouTube pa je najmočnejši za dolgoročne zaslužke. In če je še nedavno šlo le za lepe, prečiščene, popolne posnetke in fotografije, so danes najuspešnejši tisti, ki so pristni in iskreni.

Več kot 420 milijonov ljudi sledi Mr.Beastu na Youtubu, s svojim vplivništvom naj bi zaslužil že slabo milijardo evrov. Khaby Lame ima več kot 160 milijonov sledilcev na Tik Toku, njegovo premoženje ocenjujejo na okoli 20 milijonov evrov. Na Instagramu še vedno vodijo zvezdniki, ki jih poznamo z drugih področij. Cristiano Ronaldo je na prepričljivem prvem mestu, sledi mu že skoraj 700 milijonov ljudi.

Vsi se že zavedamo vpliva družbenih omrežij, načeloma vemo, da se za objavami velikokrat skriva oglaševanje, da so idealna instagram življenja v resnici drugačna, ampak kljub temu ti mehanizmi še vedno delujejo na vse nas, pojasnjuje socialni psiholog dr. Žan Lep.

''Ko mi drsimo po teh objavah, ki jih je na tone in tone, dobimo nek hiter občutek, neko vzdušje, ki ga oni slikajo s temi slikami, ki potem ustvarjajo neko idejo tega, kaj je normalno, kaj je pričakovano.'' In nehote se nam ta življenja zazdijo privlačna ter si jih želimo tudi sami.

Podobno kot pri oglaševanju izdelkov je tudi pri oglaševanju idej. Ko se moramo opredeliti o nekem družbenem vprašanju, se pač spomnimo, kako se opredeljujejo ljudje, ki so nam podobni.

Mladi so vedno iskali neke vzore in vire informacij, se identificirali z ljudmi, ki so jih iz kakršnegakoli vzroka občudovali. In to se bo dogajalo tudi v bodoče. Kar lahko kot družba naredimo je po eni strani regulacija, torej da je podajanje mnenj ali pa delovanje vplivnežev transparentno, na drugi strani pa ozaveščanje o pasteh in razvijanje kritične ter računalniške pismenosti.

Dejstvo je, da vplivnice in vplivneži že krojijo naše življenje in kot kaže, ga bodo vedno bolj. In da postajajo oziroma bi lahko postali nova družbena elita, če bodo svoj vpliv, svoj položaj izkoristili tako, da bodo oni upravljali z vzvodi moči v družbi.

Fokus
Fokus vplivnezi elita vplivnice influencerji družbena omrežja social tiktok instagram
Naslednji članek

Ljubljanski študentje pozivajo k ponovni uvedbi nočnih avtobusnih linij

Naslednji članek

Laž ali statistika?

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (185)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Grdoba
14. 09. 2025 13.20
tole je vplivnica? Dejte nehat bedarije kvasit.
ODGOVORI
0 0
dober dan
14. 09. 2025 13.19
"Vplivneži" vplivajo samo na brezglave najstnice. Pa ovčke
ODGOVORI
0 0
PomisliNaSonce
14. 09. 2025 13.19
Samo da pomisliš na denar, je rešiš s tem niti enega življenja. In teli tako imenovani vplivneži niso nič drugega kot izbranci po starem, sistemski kimavci ki ne rešujejo nikogar razen igre denarje. Vemo pa od kje so vsi postavljeni :)
ODGOVORI
0 0
Miran1960
14. 09. 2025 13.19
+1
To je isto kot kult osebnosti, če jih ne šmirglaš so lahko vplivneži samo sebi. Spremljajo jih samo ovce, ki nimajo svojega življenja in prepričanja.
ODGOVORI
1 0
medŠihtom
14. 09. 2025 13.19
denar je sveta vladar. vse ostalo so pravljice.
ODGOVORI
0 0
ZLATKO JAKLIN
14. 09. 2025 13.18
+1
Ha, vplivneži-elita, kot Gaber-Golob s svojimi prijateljicami, ki pozirajo kot kaka mafijska združba. Kar seveda tudi je. Zanimivo, da objavlja, a potem od medijskih hiš zahteva, da ne omogočijo komentiranja. Rada se kaže, a komentarji so nezaželeni. Bolano.
ODGOVORI
1 0
slovenc59
14. 09. 2025 13.17
+1
Na mene ne more vplivati moja žena, kje šele taki brezdelneži s pahorjem na čelu ! Kteri pa kaj da na to , si je pa sam kriv ......
ODGOVORI
1 0
nelika123
14. 09. 2025 13.16
+1
Nekateri zaslužijo več kot filmski igralci
ODGOVORI
1 0
Watchy
14. 09. 2025 13.16
+3
Na žalost je v naravi več miši koker predatorjev. Slovenija je pa premala da bi bila lahko pomebna.
ODGOVORI
3 0
Oliguma
14. 09. 2025 13.15
+4
Vse bi delal..sam delal nebi...je njihov moto..fino se met in po riti praskat ..in adne guncat.
ODGOVORI
4 0
tech
14. 09. 2025 13.15
+6
Na čigavo živpjenje vplivajo? Samo revni na umu se pustijo vodit nekemu tujcu.
ODGOVORI
6 0
Watchy
14. 09. 2025 13.14
+6
Kr neke medijske vplivneže bi prek medijev ustvaril v resnici pa 80% ljudi to zanima koker lanski sneg.
ODGOVORI
6 0
bilythekid321
14. 09. 2025 13.14
+4
me samo zanima kaj bodo ti brezdelneži rekli svojim otrokom, kaj so delali v življenju. 🤔.
ODGOVORI
4 0
s6t6n6s
14. 09. 2025 13.13
+4
vplivajo samo na O V C E :))))
ODGOVORI
4 0
GAYPROPAGANDA
14. 09. 2025 13.13
+6
Za vse nasvete je vredno poslušati samo strokovnjake ki so šolani ali so izkušeni za določeno stvar ki jo v življenju potrebujete! Ostali so nakladači in jih ne potrebujete!
ODGOVORI
6 0
Watchy
14. 09. 2025 13.12
+6
Na koga imajo oni vpljiv na mamice v menopavzi?
ODGOVORI
6 0
bk22
14. 09. 2025 13.16
+3
Na leve brezdelneže
ODGOVORI
3 0
Šumsko voče
14. 09. 2025 13.11
+5
Sami 🤡
ODGOVORI
5 0
Senzor
14. 09. 2025 13.11
+6
Vplivneži so škodljivi nevladniki, ki vsem odžirajo milijone, ki jih dobivajo za mešanje megle, kaosa in podpirajo tujce migrante. Pri nas nimajo kaj iskati. Prepovedati vse nevladnike, razen gasilcev in civilne iniciative.
ODGOVORI
7 1
medopu
14. 09. 2025 13.11
+4
Davno nazaj so pri predavanjih ekonomije profesorji dajali za zgled podjetja, ki danes ne obstajajo več. Akrapoviča so dajali kot slab vzgled in napako v podjetništvu, ampak je od vseh podjetji edino, ki je preživelo in še vedno deluje..... Glede na to, da se tudi vplivneže opeva in kuje v nebo, se bojim, da jih bo večina propadla. Če pa bodo svoje delo izkoristili za nekaj dobrega, ne samo za svojo korist, potem zna bit, da bo marsikateri vplivnež postal dobra zgodba kot Akrapovič.
ODGOVORI
4 0
GAYPROPAGANDA
14. 09. 2025 13.15
Akrapovič ima slabe plače! Poznam dve osebi ki delata pri njem!
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
14. 09. 2025 13.10
+5
Sam spremljam samo magistra znanosti Branka Grimsa,ki je preživel brezstični atentat s pljunkom.
ODGOVORI
6 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256